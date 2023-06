Wonderschoon: een totaal nieuwe manier van kijken naar het heelal

Alsof er ineens een deur opengaat en zich een nieuwe wereld opent. Sterrenkundigen presenteerden deze week een vernuftige techniek om het heelal te bestuderen.

Hans Lippershey, de Middelburgse lenzenslijper die in 1608 patent aanvroeg op een van de eerste telescopen, had ongetwijfeld genoten van het wetenschapsnieuws deze week. Lippershey bouwde een apparaat om, in zijn eigen woorden, ‘verre te sien’. Kon je ineens vanaf de stadhouderstoren in Den Haag naar de kerktoren in Delft kijken!

Dat verre sien krijgt deze week een geheel nieuw hoofdstuk, met een vernuftige truc van sterrenkundigen om miljarden lichtjaren ver te kunnen kijken naar de bruutste kosmische fenomenen die je maar kunt bedenken.

Het draait hier allemaal om zwaartekrachtgolven, die bijvoorbeeld ontstaan wanneer zwarte gaten op elkaar botsen. Die zorgen voor een rimpeling in de ruimtetijd, waardoor de ruimte om ons heen zelf vervormt als een soort drilpudding. Einstein voorspelde het bestaan daarvan al, en zijn vermoeden werd in 2015 bevestigd met zwaartekrachtgolfdetectoren. Dat zijn apparaten die als uit de kluiten gewassen passers in het landschap liggen. Wanneer er een zwaartekrachtgolf voorbijtrekt, registreert nauwkeurige apparatuur dat de uiteinden van de passer een beetje bewegen.

Radiotelescoop van Astron in de bossen van Hooghalen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het betekende een revolutie in een vakgebied zoals je die niet vaak meemaakt. Vergelijk het met Wilhelm Röntgen, die opgroeide in een tijd waarin je alleen met je ogen naar het menselijk lichaam kon kijken. Tumoren? Botbreuken? Bleef allemaal buiten zicht, totdat hij in 1895 experimenteerde met wat hij X-straling noemde, en ontdekte dat hij ineens dwars door de hand van zijn echtgenote kon kijken en zo haar botten en gewrichten zag liggen.

De nieuwste sterrenkundige ontdekking draait om een bepaald type zwaartekrachtgolven die nog onopgemerkt bleven. Trage rimpelingen, waarschijnlijk veroorzaakt door superzware zwarte gaten verwikkeld in een onderlinge dans op miljarden lichtjaren ver. Sterrenkundigen denken die rimpelingen nu te kunnen zien door te letten op minuscule variaties in de signalen van pulsars, kleine sterren die normaal met de regelmaat van de klok korte pulsjes afgeven. Het idee: als die signalen ineens een kleine variatie vertonen, komt dat doordat de ruimte tussen ons en die pulsar vervormd is.

Lees vooral het artikel terug van onze kosmisch correspondent Govert Schilling, die het deze week uitlegde in de krant. Daarin vergelijkt de Nederlandse sterrenkundige Gemma Janssen de ontdekking met het luisteren naar een orkest. Alsof we tot nu toe alleen hoge fluittonen konden horen, en nu ineens ook de bas erbij komt.

Het is allemaal nog pril en onwennig, die nieuwe manier van luisteren naar de kosmos. Maar het eerste liedje klinkt wonderschoon, die baspartij van twee dansende zwarte gaten.