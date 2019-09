Winnaar IgNobelprijs Andreas Voss toont aan: Roemeens geld ‘vies’, Indiase roepie ‘gezond’

Een bankbiljet uit Kroatië, die het best uit de bus kwam. Beeld AFP

Mag ik u eigenlijk wel feliciteren?

‘Zeker. Ik vind dat deze onderscheiding wel past bij de manier waarop ik mijn vak onder de aandacht probeer te brengen. Infectiepreventie is voor veel mensen toch een nogal stoffig onderwerp. Door er met wat humor over te praten, heb je meer succes.’

U testte bankbiljetten uit zeven landen op hun vermogen om bacteriën over te dragen. Moeten we ons zorgen maken?

‘Ik heb nog steeds geld in mijn portemonnee, ik denk dat de kans erg klein is dat je ziek wordt van geld. Maar we zien wel opvallende verschillen tussen de bankbiljetten. Het ene geld is na drie uur vrij van de bacteriën die we erop aanbrachten, bij het andere zit het er na een etmaal nog steeds op.’

Een 1000 kunas biljet uit Kroatië. Beeld AFP

Noemt u eens wat?

‘De kuna uit Kroatië kwam als beste uit de bus. Ook de Indiase roepie was verbazingwekkend goed. Bij de dollar daarentegen was het resultaat nogal shocking: daar bleek de multirestistente ziekenhuisbacterie MRSA het erg goed vol te houden. De euro weerde MRSA veel beter, maar daarop kon onder meer de darmbacterie E. coli weer goed gedijen. Het slechtst scoorde de Roemeense leu: alle bacteriën groeiden erop.’

Vanwaar eigenlijk die verschillen?

‘Misschien speelt de samenstelling van het papier een rol, misschien ligt het aan iets anders. Voor ons was het maar een eenmalig onderzoek. Maar om eerlijk te zijn: als ik een nationale bank was, zou ik hier toch meer van willen weten.’

Wat is hier precies de boodschap?

‘Onze resultaten herinneren eraan hoe belangrijk het contact met alledaagse zaken is. Veel mensen denken dat de omgeving vrij is van micro-organismen. Maar of je nu in de bus staat of in de winkel iets koopt, overal pakken we pathogenen mee. Daarmee moet je rekening houden, bijvoorbeeld als het gaat om handen wassen voordat je als medicus met patiënten werkt.’

Hoe gaat u de prijs in ontvangst nemen?

‘Ik zal er staan gekleed in een dollarpak, dat lijkt me wel passend. En in mijn acceptatietoespraak zal ik het publiek aanraden dat ze die risicovolle bankbiljetten uit hun portefeuille beter naar mij kunnen gooien, op het moment dat het podium traditioneel met papieren vliegtuigjes wordt bekogeld.’