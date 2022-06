Wilde voorouder van de kip kwam veel later dan gedacht uit de bossen om bij de mens te gaan wonen

Het bankivahoen of rode-kamhoen leeft nog altijd in het wild in onder meer Thailand. De hedendaagse kip stamt af van dit hoen. Beeld Getty Images

Een internationale groep archeologen onderzocht kippenbotjes die zijn verzameld op meer dan 600 plekken in 89 landen. De oudste botten die zonder twijfel van een gedomesticeerde kip zijn, bleken afkomstig uit Centraal-Thailand. Deze kipresten zijn gedateerd op 1.650 tot 1.250 jaar voor Christus. De mens begon destijds rijst te telen in Zuidoost-Azië. Dat was voor de wilde voorouder van de kip, het bankiva-hoen, reden om uit de (bamboe)bossen te komen en in de buurt van de mens te gaan leven.

De archeologen gingen ook na hoe de gedomesticeerde kip zich verspreidde over de wereld. Vanuit Azië ging het naar Europa, waar het rond 800 voor Christus aankwam. Vervolgens veroverden de kippen het gebied rondom de Middellandse Zee, langs Griekse, Etruskische en Fenicische handelsroutes. Rond 600 voor Christus bereikte de kip het stroomgebied van de Rijn in Noordwest-Europa.

Het onderzoek laat zien dat de hedendaagse kip een veel kortere geschiedenis heeft dan aangenomen. Tot nu toe dachten sommige wetenschappers dat de kip al tienduizend jaar samenleeft met de mens. Er was volop discussie over de plaats waar de eerste kip vandaan komt: naast Zuidoost-Azië werden ook China en India genoemd als herkomstgebied.

Kip op het menu

Uit het nieuwe onderzoek, gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften PNAS en Antiquity, blijkt ook dat de kip pas na verloop van tijd vast onderdeel werd van het menselijk menu. Aanvankelijk werden de vogels vooral gezien als fraaie, exotische dieren. Ze werden bijvoorbeeld in het graf meegegeven aan overledenen. In de Romeinse tijd kwam hierin verandering: vanaf toen vonden gebraden kippenpoten massaal aftrek.

‘Dit is een heel goed onderzoek’, vindt Canan Çakirlar, zoö-archeoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen die zelf niet betrokken is bij de studie. ‘Deze wetenschappers corrigeren een aantal claims uit het verleden over een veel vroegere domesticatie van de kip, in China of in India. Dit blijkt nu gewoon niet te kloppen, bijvoorbeeld omdat de botten die daar werden gevonden niet van een kip zijn.’

Voor het dateren van de kippenbotten maakten de archeologen gebruik van radioactief koolstof. Dit wordt door alle levende wezens opgenomen tijdens de stofwisseling. Na de dood neemt de radioactiviteit langzaam af. Hierdoor kunnen wetenschappers berekenen hoe lang het is geleden dat een organisme is gestorven.