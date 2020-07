Wilde flamingo’s flaneren op dit moment in Noord-Hollands dorp

De flamingo’s in Durgerdam. Beeld Enno Ebels

Ontsnapt uit het nabijgelegen Artis? Nee, het zijn wilde Europese flamingo’s, getuige de kleurring om de poot van twee van de vogels. Daarop is vanaf een afstandje een cijfercode te zien waaruit kenners hebben afgeleid waar de vogels vandaan komen: Spanje. Andalusië, om precies te zijn, de meest zuidelijke regio van het land.

‘Dat we zeker weten dat de flamingo’s uit het zuiden van Spanje komen, en minimaal 2.000 kilometer hebben gevlogen, maakt het heel bijzonder’, aldus fanatiek vogelaar Enno Ebels. Eerder werden de zeven steltlopers al gezien in Limburg, blijkt uit opgewonden berichten die vogelaars onderling delen.

Normaal vliegen Europese flamingo’s vaak richting Afrika, legt Harvey van Diek, medewerker van Sovon Vogelonderzoek Nederland, telefonisch uit. ‘Waarschijnlijk waren de vogels op trektocht en zijn ze door weersomstandigheden, zoals de wind, in Nederland terechtgekomen’.

Niet te koud

Gelukkig is het voor de vogels ook in Nederland prima toeven. Het weer is, in tegenstelling tot wat velen denken, niet te koud en er is genoeg ondiep water waarin de flamingo’s waterbeestjes kunnen vinden om te eten, zoals krabbetjes en kreeftjes.

Het is niet de eerste keer dat deze exotische vogel in Nederland te zien is. Elk jaar komen er flamingo’s op bezoek uit Duitsland, vlak over de grens bij Groenlo, maar dat zijn van oorsprong geen wilde, maar ontsnapte vogels. Bovendien is er elk jaar een groep te zien in het Grevelingenmeer in Zeeland, waarvan de herkomst onbekend is of de vogels niet wild zijn.

Met hun lange stelten, roze kleur en gebogen snavels zijn flamingo’s opvallende verschijningen. Volgens Ebels − ruim 45 jaar vogelaar − kunnen ook ‘huis-tuin-en-keukenvogelaars’ de dieren gemakkelijk herkennen. ‘Je hoeft niet uren te turen of in de bosjes te gaan liggen.’

De flamingo’s in Durgerdam Beeld Enno Ebels