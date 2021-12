Wie te vertrouwen als artsen het ene zeggen, maar politici het tegenovergestelde beweren?

Artsen en verpleegkundigen hebben een eed afgelegd. Met die eed belooft de zorgverlener, kort door de bocht, voor de patiënt altijd het beste te doen, en het slechte te laten. En: in dubio abstine – bij twijfel houd je je in. Elke vijf jaar moeten we aantonen het vak voldoende te hebben bijgehouden, door voldoende te werken en voldoende scholing te doen. Stellen we een verkeerde diagnose, of geven we onvoldoende informatie, dan kunnen we voor het Medisch Tuchtcollege gedaagd worden. Bij ernstige missers kan de zorgverlener zijn zorgbrevet verliezen.

De laatste jaren zijn er veel tuchtzaken geweest die tonen hoeveel verantwoordelijkheid bij artsen wordt gelegd. Zoals mijn collega Danka Stuijver in deze krant vertelde, kreeg een verpleeghuisarts een waarschuwing vanwege ondermaatse zorg – veroorzaakt door afwezigheid van twee collega’s. Ook werd een huisarts schuldig bevonden aan te laat ontdekte borstkanker. Ze had de patiënt wel uitgelegd dat bij aanhouden van de klachten na drie weken een mammogram moest worden gemaakt, maar de patiënt belde niet na drie weken en het Tuchtcollege vond dat zij dan had moeten bellen om te vragen of de klachten over waren.

Onduidelijke controle-afspraken maken is dus al strafbaar. Laat staan dat onjuiste diagnoses geaccepteerd worden, of het geven van foutieve informatie. Laat staan dat geaccepteerd wordt dat we medische leugens verspreiden. Alles dat we zeggen moeten we kunnen onderbouwen. Waarom zo streng? Omdat mensen moeten kunnen vertrouwen op hun dokter, op hun verpleegkundige.

Hoe anders is dat in de politiek.

Ik vind het goed dat politici veel vrijheid genieten. Ze hebben zelfs meer vrijheid dan gewone burgers, want de grens van wat wel en niet mag, dat ís politiek. Wetten moeten kunnen veranderen en dat lukt niet door politiek aldoor binnen de lijntjes te kleuren. Anders was er nooit vrouwenkiesrecht gekomen. Of een rookverbod.

Maar een groep politici gebruikt deze vrijheid van expressie op een kwaadwillende manier.

Ik heb het hier niet over onze persconferentiers, die weliswaar af en toe de plank misslaan maar als pandemiedebutanten wel onverdroten hun best blijven doen.

Ik heb het over de groep politici die hun politieke vrijheid misbruiken, door aperte medische leugens te verspreiden. Ze ontregelen de maatschappij en drijven ons, Nederlanders, uiteen met desinformatie. Ze gebruiken het coronadebat voor eigenbelang in plaats van voor volksbelang.

Hoe kunnen mensen nog weten wie te vertrouwen als dokters en wetenschappers het ene zeggen, maar bekende politici – ongestraft – het tegenovergestelde beweren? Met hun leugens schaden zij zo niet alleen het vertrouwen in de politiek en de overheid. Het vertrouwen in wetenschap en gezondheidszorg wordt ook aangetast.

En daarmee komen ze aan ons, wetenschappers en zorgverleners. En schaden ze alle Nederlanders. Door onnodige coronadoden. Onnodig uitgestelde operaties. Onnodig gesloten winkels en horeca. Een onnodig grimmige sfeer.

Dus pleit ik voor een politieke eed: gij zult het beste betrachten voor uw volk. Gij zult hen niet voorliegen. Gij zult integer handelen. En een Politiek Tuchtcollege, graag. Mocht u nog een collegelid zoeken – ik meld me hierbij vrijwillig aan.