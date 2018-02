Wie parmantig is, is overtuigd van zijn eigen belangrijkheid

Een lezer stuurde een foto van haar kat. 'In het kader van vergeten woorden: parmantig vind ik prachtig', schreef ze, 'en de poes kan dit demonsteren.' Parmantig is inderdaad een mooi woord en die poes was de perfecte illustratie; ruggelings in een stoel, iets schuin geleund, met hoogggeheven kopje, de ronde ogen alert open, de bek in een trots glimlachje, de voorpootjes zedig gevouwen in de pluizige schoot. Wij zien katten graag parmantig. En haasjes in een groen, groen, groen, groen knollenland, al loopt het daarmee slecht af.