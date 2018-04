Wie leest er mee in uw medisch dossier en wat zijn de regels?

Hoe kon de medische informatie van reality-ster Barbie bij zo veel personen terechtkomen?

Alle ongeveer 2.800 artsen en verpleegkundigen in het Haga Ziekenhuis in Den Haag hebben via het elektronisch patiëntendossier (epd) van leverancier Chipsoft toegang tot alle gegevens van elke patiënt die er is opgenomen of ooit in het ziekenhuis is geweest. Tientallen medewerkers hebben dit jaar van die mogelijkheid gebruikgemaakt om het ­medisch dossier te bekijken van ­Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, hoofdpersoon in talloze RTL-reallifesoaps. Zij kwam begin dit jaar in het ziekenhuis terecht na een overdosis drugs.