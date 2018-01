Wetswijziging: gedwongen geestelijke zorg aanvragen voor familieleden wordt makkelijker

Lang proces

Introductie van de nieuwe gedwongen zorg is het sluitstuik van bijna tien jaar discussie over de wetsvoorstellen, die in 2009 en 2010 zijn ingediend. De discussie is daarmee nog niet beslecht. Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid heeft al aangekondigd dat hij met een wetswijziging komt. Bovendien moet er nog veel worden uitgewerkt met besluiten van De Jonge, staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS en minister Sander Dekker (VVD) voor Rechtsbescherming. Ieder van hen is verantwoordelijk voor een wet.



De behandeling van de voorstellen heeft zo lang geduurd omdat de ministerie van Justitie en VWS het moeilijk eens werden over de verhouding tussen zorg en rechtsbescherming. Daarnaast zijn alle denkbare lobbygroepen actief geweest bij de wetsbehandeling. Maar gedwongen zorg is altijd een gevoelig punt in Den Haag: ook de Bopz kwam in 1994 pas na 23 jaar voorbereiding tot stand. Die wet verving de onderdelen over gedwongen geestelijke zorg uit de Krankzinnigenwet uit de 19de eeuw.