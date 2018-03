Wetenschapshistoricus: 'Tentoongesteld Einstein-stuk is helemaal niet geschreven door Einstein'

Als hier een misverstand in het spel is, is dat spijtig Dirk van Delft, directeur van Boerhaave

Kox zegt zich te storen aan de suggestie van het Leidse museum dat het bij het dankwoord voor een Amsterdamse prijs om een origineel handschrift van Einstein gaat.



Directeur Dirk van Delft van Boerhaave zegt in een reactie niet zwaar aan de kwestie te tillen. 'Als hier een misverstand in het spel is, is dat spijtig. Van de schenker van het stuk heb ik steeds begrepen dat de brief van Einstein is en het dankwoord aan Ilse gedicteerd.' Hij zegt niet van plan te zijn iets aan de presentatie in het museum te veranderen. Daar is alleen sprake van een 'bedankbrief en dankwoord van Einstein'.



De twee Einsteinstukken komen uit de nalatenschap van de Amsterdamse prof. Delprat die destijds voorzitter was van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde. Dat gezelschap kende Einstein een gouden medaille toe, die de Duitse geleerde op 13 december 1923 in ontvangst nam. Op verzoek stuurde hij het Genootschap later die maand vanuit Berlijn alsnog zijn dankwoord op papier met begeleidende brief, beide handgeschreven.