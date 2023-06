Wetenschappers vertragen veroudering bij wormen, muizen en apen

Bij het onderzoek werden resusapen ingezet. Met een dagelijkse dosis taurine kregen de dieren onder meer sterkere spieren en botten. Beeld Getty Images

Dat blijkt uit onderzoek van een internationale groep wetenschappers dat vrijdag in Science is verschenen. Of taurine, dat als supplement verkrijgbaar is, ook bij mensen een levensverlengend effect heeft, moet nog worden uitgezocht, waarschuwen ze. De dieren kregen vanaf middelbare leeftijd dagelijks een zeer hoge dosis. Om die te evenaren, zouden mensen iedere dag een grote hoeveelheid pillen moeten slikken. Onbekend is of daar risico’s aan verbonden zijn.

Over de auteur

Ellen de Visser is medisch redacteur op de wetenschapsredactie van de Volkskrant en auteur van de bestseller Die ene patiënt, waarin zorgverleners vertellen over een patiënt die hun kijk op het vak veranderde.

Taurine is een aminozuur dat door het lichaam zelf wordt aangemaakt, vooral in de lever. Een deel krijgen we binnen via voeding. De wetenschappers toonden aan dat de concentratie taurine in het bloed van dieren én mensen door de jaren heen langzaam afneemt: een 60-jarige heeft 80 procent minder van de stof in het bloed dan een jong kind. Daarmee is nog niet bewezen dat een lage hoeveelheid van de stof veroudering veroorzaakt, het kan ook andersom werken: dat we minder van die stof beschikbaar hebben doordát we ouder worden.

Om daar duidelijkheid over te krijgen, gaven de onderzoekers muizen van middelbare leeftijd dagelijks extra taurine. De dieren werden ruim twee maanden ouder dan de dieren in de controlegroep. Ook wormen op een taurine-dieet leefden langer.

Langer leven is vooral waardevol als dat neerkomt op meer gezonde jaren, daarom bestudeerden de wetenschappers bij de dieren ook het effect op een aantal lichaamsfuncties en organen. Muizen en apen die dagelijks extra taurine krijgen, krijgen sterkere botten en spieren. Hun suikerhuishouding is beter en ze komen minder aan naarmate ze ouder worden.

De wetenschappers ontdekten dat taurine veroudering op tal van manieren tegengaat: het beperkt onder meer dna-schade, gaat de vorming van ‘roestige cellen’ tegen en vermindert de afbraak van mitochondriën, de energiecentrales van de cellen.

De Amsterdamse hoogleraar en verouderingsexpert Gerald de Haan, directeur onderzoek bij Sanquin, spreekt van een ‘gedegen’ en ‘behoorlijk overtuigend’ onderzoek. Al decennialang wordt in laboratoria gezocht naar een levenselixer; in de meeste onderzoeken worden stoffen getest die het lichaam niet zelf aanmaakt, zoals de geneesmiddelen metformine of rapamycine. Resveratrol, een stof in rode wijn, is een paar jaar geleden in een groot onderzoek ontmaskerd: er was geen enkele aanwijzing dat mensen er langer door leven.

Interessant is dat taurine door het lichaam zelf wordt aangemaakt, zegt De Haan, en dat daarvan steeds minder beschikbaar komt naarmate we ouder worden. ‘De onderzoekers gaven de dieren een dosis waarmee de hoeveelheid in hun bloed weer op het niveau kwam uit hun jonge jaren. Teruggeven wat ontbreekt, dat klinkt als een plausibele gedachtengang. Als een muis daardoor 10 procent langer leeft, is dat een verbazingwekkend groot effect. Vertaald naar de mens zou dat gaan om 8 jaar extra.’

Of dat ook betekent dat de mens baat heeft bij extra taurine, staat niet vast, zegt De Haan. Grootschalig onderzoek bij mensen zal een behoorlijke klus worden, denkt hij. Toch heeft het onderzoek naar zijn mening nu al betekenis. ‘We hebben veroudering lange tijd beschouwd als een vaststaand feit. Het wordt steeds duidelijker dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om langer gezond te blijven.’