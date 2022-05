Wetenschappers treffen bij zeegrassen verrassend grote ophopingen suiker

Beeld HYDRA/C. Lott

Een onderzoeker van het Duitse Max Planck Instituut duikt in de Middellandse Zee naar een meetstation in een weide van zeegras. Deze en andere metingen in de Baltische en Caribische zee stuiten op hoge concentraties suikers in de bodem – en dat is goed nieuws.

De suikers, zoals het doodgewone sucrose, zijn bijproducten van fotosynthese, het ‘ademen’ van planten. Hierbij zetten bijvoorbeeld de onderzochte zeegrassen CO2 en zonlicht om in zuurstof en suiker. Zodoende verwijderen planten CO2 uit de atmosfeer en werken daarmee klimaatverwarming tegen.

Zeegrassen slaan het overtollige sucrose op in de zeebodem. Hoe meer suiker in de bodem, des te minder CO2 in de atmosfeer. De wetenschappers troffen rond de bestudeerde zeegrassen concentraties van suiker aan die tachtig keer hoger waren dan tot nu toe gemeten in zeeën. Het toont aan dat zeegrassen wereldwijd een belangrijk reservoir van koolstof zijn.

De onderzoekers weten niet zeker hoe zulke grote hoeveelheden suiker rond de planten zich kunnen ophopen. Elders nemen microben en schimmels de suikers graag op. Waarom dat niet rond deze zeegrassen gebeurt, is nog een openstaande vraag.