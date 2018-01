Wetenschappers tonen aan: 'antibioticamethode' om medicijnen te testen ook bij kanker effectief

Kanker is Darwin in een notendop. Tumorcellen evolueren continu en de kwaadaardigste cel wint Stamcelbioloog en hoogleraar Hans Clevers

Waartoe hun inbreng kan leiden, bewijst het succes van een al bestaande biobank: samen met artsen en wetenschappers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht kweekte Clevers de afgelopen jaren organoïden van het darmweefsel van honderden patiënten met taaislijmziekte (CF). Die ziekte was jarenlang ongeneeslijk, maar nu zijn er nieuwe medicijnen, die echter lang niet bij iedereen werken. Door de medicatie in het lab te testen op die minidarmpjes kan nauwkeurig worden nagegaan welke patiënten er baat bij hebben. Dat is ook belangrijk vanwege de kosten: de nieuwe middelen zijn extreem duur.



Nu is het verhaal over CF 'relatief eenvoudig', zegt Clevers: het gaat bij die ziekte om een sluisje in de cel dat niet opengaat en het is vrij snel zichtbaar of een medicijn dat sluisje kan openzetten. Kanker is een stuk ingewikkelder met al zijn mutaties, die ook nog eens per cel kunnen verschillen. Clevers laat afbeeldingen zien van tientallen organoïden van borstkanker, de verschillende kleuren duiden op wisselende celtypes. Geen beeld is hetzelfde. 'Kanker is Darwin in een notendop', zegt hij. 'Tumorcellen evolueren continu en de kwaadaardigste cel wint.'