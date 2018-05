Wetenschappers met een vluchtelingenstatus kunnen aan de slag bij Nederlandse onderzoeksgroep

Dat maakt NWO vandaag bekend. Het programma Vluchtelingen in de Wetenschap is opgesteld samen met de KNAW, De Jonge Akademie en Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. 'Ik heb me zo vaak kwaad gemaakt over gepromoveerde artsen die in een AZC duimen zaten te draaien', zegt de Delftse ethicus Behnam Taebi, bij De Jonge Akademie een van de initiatiefnemers van de nieuwe regeling. 'Ik weet uit de praktijk hoeveel onbenut potentieel er onder goed opgeleide vluchtelingen is', zegt hij.



De Jonge Akademie van de KNAW nam twee jaar geleden al het initiatief voor een buddysysteem voor vluchtelingen met een wetenschappelijke achtergrond. Daarbij namen Nederlandse wetenschappers een vluchteling onder hun hoede om hen wegwijs te maken in de academische wereld hier.



Wat daarbij vaak nog ontbrak, zegt Taebi, was ruimte om vluchtelingen echt te laten kennismaken met Nederlandse groepen in hun vakgebied. 'Te vaak bleef het toch bij netwerkbijeenkomsten en uitleg. Dat is dit een duw in de rug, waarvan we in omringende landen zien dat het goed kan werken.'