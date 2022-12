‘Wetenschappers maken wormgat’: hoe dat bericht fysici in rep en roer bracht

Impressie gemaakt door het California Institute of Technology van het doorreisbare wormgat dat onderzoekers van het instituut zeiden te hebben gemaakt. Beeld Reuters

‘Wetenschappers maken ‘baby’-wormgat, sciencefiction beweegt richting feit’, kopte de website van de Amerikaanse nieuwszender CNN begin deze maand. ‘Wetenschappers simuleren wormgat zonder ruimte en tijd aan stukken te scheuren’, schreef de Britse kwaliteitskrant The Guardian. Wie er de koppen op nasloeg, kon er niet omheen. Fysici hadden bij een experiment, opgetekend in het toonaangevende vakblad Nature, een heus wormgat geschapen.

Zo’n wormgat is een tunnel door ruimte en tijd en staat bekend als hét hulpmiddel waarmee je de reusachtige afstanden van de kosmos plots in voor mensen behapbare tijdspannen kunt afleggen. Het is een sleuteltechnologie waarmee we het heelal zouden kunnen doorkruisen. Vandaar dat wormgaten de hoofdrol spelen in talloze sciencefictionklassiekers, van de speelfilm Interstellar tot de televisieserie Star Trek: Deep Space Nine.

En het stond er echt, in de kop boven het artikel in Nature: ‘traversable wormhole’, doorreisbaar wormgat. De conclusie leek duidelijk: de toekomst waarin we tunnels bouwen naar de verste uithoeken van de kosmos staat voor de deur. Vaarwel dromen over menselijke reisjes naar de maan of Mars, hallo Star Trek-achtige heelalverkenning.

‘Ik was geschokt’

‘Toen ik het signaal zag dat iets inderdaad door het wormgat reisde, was ik geschokt’, zei hoofdonderzoeker Maria Spiropulu van het California Institute of Technology tegen de Amerikaanse populairwetenschappelijke website Quanta Magazine. Toch betekent dat niet dat we er al helemaal zijn, voegde ze toe in een gesprek met het Britse weekblad New Scientist. ‘Dit is pas een baby-wormgat, een eerste stap.’

Kort daarna volgde de eerste kritiek. ‘Dit is bullshit en je moet je abonnement opzeggen op elke media-outlet die deze onzin promoot’, schreef natuurkundige Sabine Hossenfelder op Twitter. Quantumcomputer-expert Scott Aaronson van de University of Texas reageerde wat genuanceerder, maar wuifde tegen The New York Times eveneens elke droom over kosmisch gereis definitief weg. ‘Wanneer je dit als een echt wormgat beschouwt, dan is eentje die je met pen op papier schetst net zo echt’, zei hij onder meer.

Wat was er aan de hand? Het antwoord op die vraag begint bij wat de fysici in hun experiment nu daadwerkelijk deden. En dat ligt een stuk complexer dan simpelweg het maken van een wormgat.

Quantumcomputer

‘Dit onderzoek laat zien dat simulaties op een quantumcomputer aspecten van de quantumzwaartekracht – in dit geval: teleportatie via wormgaten – kunnen testen’, zo vat theoretisch natuurkundige Evita Verheijden van de Amerikaanse universiteit Harvard het samen in een zin waarin achteloos de vaktermen van een aantal van de greatest hits uit de moderne fysica vallen.

Allereerst die quantumcomputer. Dat is een computer die rekent met de tegenintuïtieve wetten van de quantumfysica, de theorie die het gedrag van de wereld beschrijft op de schaal van de kleinste bouwstenen van alles om ons heen. In de quantumtheorie kan een deeltje bijvoorbeeld op meerdere plekken tegelijk zijn. Totáál bizar in het echt – geen mens kan fysiek tegelijk in Groningen en New York zijn – maar in de quantumwereld kan het wel. Net zo kan de quantumversie van een bit, een qubit, 0 én 1 tegelijk zijn; een van meerdere maffe feiten waaruit zo’n quantumcomputer zijn buitengewone rekencapaciteiten wringt.

Dan die teleportatie: daarmee doelt Verheijden op een ander raar effect van de quantumwereld, dat zorgt dat deeltjes kunnen ‘verstrengelen’. Het ene deeltje raakt daarbij definitief verbonden met het andere, zodat een meting aan het ene ook invloed heeft op het andere. Zelfs wanneer je deeltje A in je hand houdt, en deeltje B op de maan zet. Richt je zo’n verstrengelde verbinding op een slimme manier in, dan kun je er zelfs informatie mee ‘teleporteren’, al moet je dat niet verwarren met de teleportatie uit sciencefictionseries zoals Star Trek, waarbij mensen zichzelf zonder moeite van een ruimteschip naar een planeet beamen. In werkelijkheid gebruiken fysici de technologie namelijk vooral om quantumversies van het internet te bouwen, zodat je ook toekomstige quantumcomputers met elkaar kunt laten communiceren.

Een quantumcomputer van Google in het lab in Santa Barbara in de Verenigde Staten. Beeld Hanna Benet / Google

Wiskundige analogie

‘Je voelt misschien wel aan dat er een analogie moet bestaan tussen verstrengeling en wormgaten’, zegt theoretisch natuurkundige Carlo Beenakker van de Universiteit Leiden. Met een wormgat kun je een voorwerp – jezelf, een ruimteschip, zoiets – immers verplaatsen van hier naar het andere uiteinde van het universum. ‘En met verstrengeling verbind je ook twee punten in het universum’, zegt hij.

Die analogie bleek in de vakpublicaties van fysici de afgelopen decennia bovendien nog wat fundamenteler. De wiskunde die schuilgaat achter verstrengelde qubits bleek exact te vertalen naar de wiskunde die beschrijft hoe je tunnels boetseert in het weefsel van ruimte en tijd. De overeenkomst tussen verstrengeling en wormgaten, zo hopen fysici, kan helpen bij de oplossing van een van de grootste vragen in de huidige natuurkunde: de zoektocht naar een quantumbeschrijving van de zwaartekracht.

Vallende appels, opstijgende raketten, om elkaar draaiende hemellichamen: op grote schaal snappen fysici wel hoe ze de zwaartekracht in formules kunnen vangen. Maar op kleine schaal loopt dat spaak. De wiskunde waarmee je de zwaartekracht binnen de quantumtheorie kunt beschrijven, glipt fysici al decennialang door de vingers.

Dat gekke verband tussen wormgaten en verstrengeling biedt echter hoop. Het feit dat de maan om de aarde cirkelt komt doordat de aarde de maan vasthoudt met haar zwaartekracht. Net zo kun je met extreem zware en exotische massa’s een doorgang, een wormgat forceren, in ruimte en tijd. Wie wil snappen hoe quantumzwaartekracht werkt, kan dan de wiskundige beschrijving van zo’n wormgat uit de relativiteitstheorie van Einstein plukken, een theorie waarin de zwaartekracht begrepen is, en die vertalen naar de equivalente wiskunde van quantumverstrengeling, waarin die zwaartekracht nog onbegrepen is. Als het even meezit, onthult dat dan de contouren van een eerste quantumzwaartekrachttheorie.

Simulatie van een wormgat

Tot zover de achtergrond. Nu het experiment dat de natuurkundegemoederen begin deze maand zo bezighield. Daarin draaiden fysici een simulatie van verstrengelde qubits op een rudimentaire quantumcomputer, in dit geval op de Sycamore-chip van Google. Met die simulatie lieten zij zien dat verstrengeling zich inderdaad kan gedragen als een wormgat waardoor informatie van A naar B kon stromen. ‘Een mooi proof of principle-artikel’, zegt Verheijden dan ook. ‘Een belangrijk en indrukwekkend resultaat dat ons dichter bij het simuleren van echte quantumzwaartekracht brengt.’

De Sycamore-chip van Google, een rudimentaire quantumprocessor. Beeld Erik Lucero

Dat het nog niet zover is, komt doordat het gesimuleerde wormgat een sterk vereenvoudigde variant is, eentje die allereerst slechts tweedimensionaal is en die bovendien niet bestaat in het echte heelal, maar in een zogeheten Anti-De Sitter-heelal. Pas als je die variant inwisselt voor een écht wormgat, kun je uit zo’n simulatie iets toveren dat (hopelijk) leidt tot nieuwe inzichten in hoe de zwaartekracht quantumfysisch werkt.

Theoretisch natuurkundige Erik Verlinde van de Universiteit van Amsterdam roemt het onderzoek als een moedige poging. ‘Dit is voor het eerst dat men geprobeerd heeft een model waaraan wij normaliter slechts theoretisch rekenen op een fysieke quantumchip te simuleren. Het experiment is nu nog te versimpeld om iets nieuws te onthullen, maar experimenteel is dit al erg indrukwekkend’, zegt hij.

Wetenschappelijke clickbait

Let wel op, zeggen alle experts desgevraagd: men maakt hier géén echt wormgat. Toch snapt Beenakker dat de onderzoekers daar in hun communicatie wel mee flirten. ‘Als ze hun vakartikel een realistischer titel hadden gegeven, ‘Een computersimulatie van een SYK-model’, of zoiets, dan had natuurlijk niemand ernaar gekeken’, zegt hij, verwijzend naar de vakterm (‘SYK’) van het gebruikte model voor quantumverstrengeling. ‘Met dat ‘doorreisbaar wormgat’ in de titel vallen ze op. Uiteindelijk is dat vooral wetenschappelijke clickbait. Maar dat is de wereld waarin we zitten, hè? Iedereen vindt het prachtig als ze plots in The New York Times staan. Soms moet je dan wat extra jus toevoegen. Dat gebeurt zodanig vaak dat je er als wetenschapper doorheen leert prikken. Dat Sabine Hossenfelder dan roept: ‘zeg je abonnement op!’ snap ik wel, maar is een beetje overdreven reactie.’

En met overdreven reacties moet je oppassen, vindt ook Evita Verheijden. Want hoewel bijvoorbeeld Aaronson met zijn kritiek in in principe gelijk heeft – het wormgat in het experiment is inderdaad net zo echt als eentje die je tekent op papier – is het onderzoek daarmee nog niet betekenisloos. Verre van zelfs, vindt zij. ‘De eerste keer dat iemand een wormgat op papier zette, in formules of als tekening, was óók bijzonder.’ Dat markeerde immers het moment dat fysici wormgaten plots beter begonnen te begrijpen. Net zo zal het straks zijn met dit onderzoek, vermoedt ze. ‘Dit gaat ons in de toekomst wel degelijk iets nieuws leren over zwaartekracht en de werking van echte wormgaten.’