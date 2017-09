Wetenschappers gebruiken foefjes om bevindingen goede kant op te sturen

Er zitten vast wetenschappers tussen die de boel flessen

Dekkers benadrukt dat lang niet alle spin voortkomt uit slechte motieven. 'Er zitten vast wetenschappers tussen die de boel flessen, die misschien proberen om hun medicijn in een richtlijn te krijgen. Dat is de ergste variant. Maar veel vaker is het enthousiasme, of onkunde over de methodologie. Ik vergelijk het met ouders die de sportprestaties van hun kinderen moeten beoordelen: ze zijn nooit objectief. En nu vragen we van wetenschappers om hun eigen onderzoek te beoordelen. Dan zien we dat sommige auteurs hun hand een beetje overspelen. We doen alsof interpretatie van resultaten een objectief fenomeen is, maar dat is het natuurlijk niet. Iedere wetenschapper hoopt dat zijn medicijn of zijn behandeling er goed uitspringt.'