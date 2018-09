Wetenschap Transseksualiteit

Wetenschappelijk artikel over ‘besmettelijke’ transseksualiteit loopt uit op academische rel

Is transseksualiteit besmettelijk? Een Amerikaanse studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke blad Plos One lijkt te suggereren van wel. De studie ligt al meteen zo onder vuur dat het vakblad het artikel zelfs opnieuw laat beoordelen – een uitzonderlijke stap in de wetenschap.