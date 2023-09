Wereldwijde uitstoot van superbroeikasgas stijgt – vooral door kunstmest in stuwmeren

Drieklovendam in China. Beeld Future Publishing via Getty Imag

Wereldwijd belandt N 2 O vooral in de atmosfeer bij het verbranden van steenkool, olie en aardgas. Klimaatonderzoekers vermoeden al een tijd dat dit superbroeikasgas een steeds grotere impact heeft: de micro-organismen in onze binnenwateren maken er steeds meer van.

Hoeveel precies was tot nu toe lastig in harde getallen uit te drukken. Onderzoekers Junjie Wang en Jack Middelburg van de Universiteit Utrecht ontwikkelden daarom samen met het Planbureau voor de Leefomgeving een nieuw computermodel. Dat berekent N 2 O-uitstoot op basis van van labexperimenten – waarin exact te meten is hoeveel er vrijkomt bij bepaalde chemische en biologische processen – met een inventarisatie van hoe vaak en hoe sterk die processen plaatsvinden op aarde.

Over de auteur Sam Gerrits is aardwetenschapper en wetenschapsjournalist.

Uitgespoelde kunstmest die vanaf de akkers in stuwmeren belandt, speelt daarbij een hoofdrol, schrijven de onderzoekers in vakblad Environmental Science & Technology. Veel van het bezinksel dat rivieren meevoeren, eindigt in stuwmeren. Omdat het water daarin vrijwel stilstaat, komt er steeds minder zuurstof bij de microdiertjes die de organische resten erin afbreken. ‘Dat zijn bijzonder gunstige omstandigheden voor de productie van N 2 O uit kunstmest’, zegt Wang.

Tom Buijse, als hoogleraar zoetwaterecologie verbonden aan kennisinstituut Deltares en niet betrokken bij de studie, acht het principe aannemelijk. ‘We weten dat in voedselrijke meren het omzetten van stikstofverbindingen en fosfaten tot de uitstoot van broeikasgassen als N2O kan leiden.’ Toch houdt hij een slag om de arm:​ ‘Het is moeilijk om precies aan te geven hoe groot deze bijdrage is.​’

Meer dan verdrievoudigd

Sinds de jaren zestig neemt zowel het gebruik van kunstmest als de bouw van stuwdammen flink toe. De N 2 O-uitstoot uit alle zoetwaterbronnen is daardoor in de afgelopen driekwart eeuw meer dan verdrievoudigd, becijferen de onderzoekers. Uit stuwmeren zelfs met een factor tien.

‘Een groot probleem,’ zegt Wang. ‘Het doel van onze stuwdammen is juist schone energie produceren. Daarom willen we er ook steeds meer.’ Het stuwmeer-effect bij de uitstoot van extra N 2 O is volgens haar zo groot dat het zelfs mogelijk is dat het de CO 2 -besparing door het opwekken van energie met diezelfde meren teniet doet.

Waarom is dit gigantische ‘ecologische lek’ wetenschappers niet eerder opgevallen? Wang: ‘Het is erg moeilijk om de uitstoot van lachgas uit zoetwater goed te meten.’ Omdat het gas in lage concentraties bijna niet aan te tonen is, werd het ook niet meegenomen in de oude modellen.

Een deel van de opgewekte elektriciteit gebruiken om in de stuwmeren ‘te roeren’ is geen oplossing. Wang: ‘Als je het bezinksel weer oprakelt, versnel je álle reacties.’ Dat kan positief, maar ook negatief uitpakken. De enige echte oplossing is het probleem bij de bron aanpakken. Minder (kunst)mest gebruiken dus. De onderzoekers zien het effect daarvan al in de Rijn. Wang: ‘Duitsland gebruikt al een tijdje minder mest. We zien in Nederland dat de stikstofconcentratie benedenstrooms daardoor afneemt - en dit zal ook leiden tot minder lachgasuitstoot.’