Wereldwijd in afgelopen veertig jaar meer dan 8 miljoen ivf-kinderen geboren

De afgelopen veertig jaar zijn wereldwijd meer dan 8 miljoen ivf-baby’s geboren. Dat is dinsdag bekend gemaakt op een internationaal congres. Sinds de geboorte van de eerste reageerbuisbaby Louise Brown in 1978 heeft ivf een hoge vlucht genomen: jaarlijks vinden nu 2 miljoen behandelingen plaats.

Cijfers van de Europese vereniging van vruchtbaarheidsartsen (ESHRE) maken duidelijk dat het succespercentage de laatste jaren redelijk stabiel is: 36 procent van de pogingen resulteert in een zwangerschap. Het aantal meerlingen blijft, althans in Europa, dalen en dat is een goede zaak, zegt emeritus hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Bart Fauser. In 2015 ging het bij nog maar 14 procent van de ivf-zwangerschappen om een tweeling.

Lange tijd was het een trend om twee of meer embryo’s terug te plaatsen om de kans op succes te vergroten maar de risico’s daarvan worden nu eindelijk ook elders in de wereld onderkend, zegt hij. Een meerlingzwangerschap mondt vaker uit in een vroeggeboorte met bijbehorende complicaties voor kinderen. Daarnaast overlijden jaarlijks nog altijd vrouwen ten gevolge van hyperstimulatie: bij hen zwellen de eierstokken door hormooninjecties zo op dat levensbedreigende complicaties optreden. ‘Dat kán in de moderne geneeskunde echt niet meer’, zegt Fauser.

Spanje voert in Europa de ivf-ranglijst aan: jaarlijks worden daar bijna 120 duizend behandelingen uitgevoerd. Het land kent veel ivf-toerisme, verduidelijkt Fauser, omdat er op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen veel mogelijk is. Zo heeft hij gehoord van een Spaanse commerciële eicelbank met 50 duizend gedoneerde eicellen, terwijl er in Nederland een tekort aan eicellen is. Daar mogen de eicellen bovendien anoniem worden gebruikt, wat hier verboden is. In Nederland worden jaarlijks ruim 14 duizend ivf behandelingen gedaan; 1 op de 30 baby’s is hier een ivf-kind.

De nieuwe ivf-cijfers wijzen op een pijnlijke tweedeling, zegt Fauser: in sommige delen van de wereld is sprake van overbehandeling terwijl in ontwikkelingslanden nauwelijks ivf beschikbaar is. Van alle Afrikaanse koppels met vruchtbaarheidsproblemen krijgt slechts 15 procent een behandeling. ‘Besef wat voor drama’s daaromheen hangen. Los van de psychosociale problemen komt het vaak voor dat vrouwen de schuld krijgen als een zwangerschap uitblijft. Ze worden verlaten en verstoten door hun familie.’ Ivf is nog altijd duur, en lijkt gemaakt voor de westerse wereld, zegt Fauser. ‘Het is hoog tijd dat daar verandering in komt.’