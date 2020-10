Wereldberoemd dinosaurusskelet 'Stan' voor 27 miljoen naar anonieme koper

Stan tijdens een perspreview in Christie's Rockefeller Center in New York. Beeld AFP

Het skelet was tot voor kort te zien in het museum van het Black Hills Institute, in Hill City, South Dakota. In die staat moet Stan zo’n 66 miljoen jaar geleden nog hebben rondgestampt. Het dier was een Tyrannosaurus rex, het type roofdinosauriër dat wereldberoemd werd door films als Jurassic Park.

Het skelet is vermoedelijk het meest geziene ter wereld. Behalve het origineel staan nog zo’n dertig replica's van het dier tentoongesteld in bekende natuurhistorische musea over de hele wereld. Stan is één van de drie meest complete T. rex-skeletten die in musea te zien is. De andere twee zijn Sue, in het natuurhistorisch museum in Chicago, en Trix, tentoongesteld in museum Naturalis in Leiden.

Met de verkoop zet Christie’s een nieuw record. Tot nog toe was het duurste fossiel T. rex Sue, die voor ruim 7 miljoen euro werd verkocht. Toen was de koper een museum, nu is dat nog maar de vraag. ‘Bij de persconferentie zeiden ze dat we binnen een paar dagen een verklaring van de koper kunnen verwachten’, zegt paleontoloog Anne Schulp van Naturalis.

Privécollectie

De vrees bestaat dat Stan in een privécollectie verdwijnt. ‘Dat zou bijzonder jammer zijn’, zegt Schulp. Het skelet was weliswaar jarenlang beschikbaar in het publieke domein, maar is wetenschappelijk nog onverminderd waardevol. ‘Neem alleen al onze analysetechnieken die continu beter worden. Je wilt daarmee straks ook vragen kunnen stellen aan dit zeer complete exemplaar.’

Over de hele wereld kopen steenrijke verzamelaars steeds vaker waardevolle fossielen op. Zo is onder meer van Hollywoodsterren als Leonardo DiCaprio en Nicolas Cage bekend dat ze graag dinoskeletten in huis halen. Doordat rijke kopers de prijzen opstuwen, dreigen dit soort skeletten te duur te worden voor musea en onderzoeksinstituten.

150 expedities

Schulp, die Trix met collega's zelf uit de grond haalde, zet ook om een andere reden zijn vraagtekens bij het geboden bedrag. Inclusief opgraven, prepareren, en museumklaar maken - waarbij experts onder meer ontbrekende onderdelen aanvullen met afgietsels van andere skeletten en de stellage bouwen waarop het skelet tentoongesteld wordt - kost een ‘Stan’, ‘Sue’ of ‘Trix’ een grove twee miljoen euro. ‘Alle bedragen daar ver boven zijn eigenlijk onzin’, zegt hij.

Bovendien: een jaar lang op expeditie gaan om zelf te graven kost tussen één en twee ton, zegt Schulp. Voor hetzelfde bedrag als de koper nu voor Stan betaalt, had je dan zo‘n 150 wetenschappelijke expedities kunnen beleggen. ‘Dat levert talloze mooie, nieuwe vondsten op. Qua bang for your buck, zoals men in de VS zegt, vind ik één enkel skelet dan nogal tegenvallen.’