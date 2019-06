Werden de laatste Nederlandse wolvenwelpen wel echt 200 jaar geleden geboren? - Klopt dit wel

Van wie komt die bewering?

De jonge kijkers van het Jeugdjournaal konden op 19 juni wegsmelten bij de grofkorrelige beelden van drie wolvenwelpjes, gefilmd op de Hoge Veluwe. Voor het eerst sinds tweehonderd jaar zijn wolven hier in het wild geboren, wist de presentator te vertellen, terwijl Natuurmonumenten op de website spreekt over ruim 150 jaar.

Klopt het?

Natuurmonumenten verwijst door naar de stichting Wolven in Nederland. Daar windt Glenn Lelieveld er geen doekjes om: ‘We weten het gewoon niet. We weten wel dat de laatste wolf ongeveer in 1845 werd gedood, maar wanneer de laatste welpen werden geboren, is onbekend.’

Hij verwijst naar een artikel op de website van de organisatie, geschreven door ene Jan de Rijk uit Dronten. Het document bevat allerlei historische feitjes over de Nederlandse wolf. Zo is te lezen dat de Nederlandse wolvenpopulatie in de eerste helft van de 19de eeuw drastisch afnam, onder meer door grootschalige jachtpartijen die de overheid stimuleerde. Een wolf die in 1845 bij het Limburgse Schinveld sneuvelde, wordt over algemeen beschouwd als het laatste exemplaar in Nederland, aldus het document.

Dat zegt echter weinig over de laatste worp welpen. Het probleem, zegt ecoloog Hugh Jansman van de Universiteit Wageningen, is dat de historische data slecht verifieerbaar zijn. Officiële tellingen ontbreken, dus zijn historici afhankelijk van incidentele berichten over jachtpartijen en schade door wolven. Niemand weet of de Schinveldse wolf echt de laatste was, noch of hij van Nederlandse komaf was. ‘Wolven zijn dieren die enorme afstanden afleggen. Misschien kwam het dier vanuit Oost-Europa naar Nederland gelopen en was er toen al geen serieuze voortplanting meer in West-Europa.’

Ook Dik van der Meulen, schrijver van het wolvenboek Kinderen van de nacht, zegt dat het koffiedik kijken is. ‘In 1862 schreef de Leidse hoogleraar Gustaaf Schlegel dat de wolf al tientallen jaren was uitgestorven. Ik hou het daarom zelf op laat 18de eeuw. In de loop van de 18de eeuw verdwenen ook de prooidieren van de wolf, dus er was geen voedsel meer. Mogelijk zijn er nog af en toe zwerfexemplaren uit de Ardennen de grens overgelopen.’

Eindoordeel

Het is onbekend wanneer de voorlaatste wilde wolvenwelpen in Nederland werden geboren, maar vermoedelijk was het zo’n 200 jaar geleden.