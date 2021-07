Welkom in Lake Mead: 49 graden overdag, 34 graden ’s nachts

In Lake Mead is goed te zien dat het water eerder een stuk hoger stond. Beeld Getty Images

Op diverse plekken op de wereld worden de afgelopen tijd hitterecords gebroken. In Canada steeg het kwik ook al tot bijna 50 graden. Lapland bereikte met ruim 33 graden de warmste temperatuur in meer dan een eeuw. Van de afgelopen 170 jaar werden 19 van de 20 warmste jaren geregistreerd na het jaar 2000.

Als de temperaturen verder blijven stijgen zal dit ook tot meer hittegerelateerde doden leiden, aldus wetenschappers deze week in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Planetary Health. De onderzoekers, van onder meer Shandong University in China, becijferen dat wereldwijd jaarlijks ruim 5 miljoen mensen sterven door extreme temperaturen. Kou is historisch gezien de grootste killer, maar klimaatverandering zorgt ervoor dat het aandeel hittedoden groeit. Tijdens hittegolven stijgt onder meer het aantal mensen dat overlijdt aan hart- en vaatziekten.