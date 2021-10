Welk getal heeft voor mensen binnen uw werk of hobby een bijzondere betekenis?

Wat weet je eigenlijk van virussen? Deze week las ik het informatieve jeugdboek Viruswereld van Marc ter Horst met illustraties van Wendy Panders. Ik besefte dat er toch wel veel was dat ik niet wist, zelfs niet na anderhalf jaar coronanieuws. Ik leerde van alles, bijvoorbeeld over de verschillen tussen virussen en bacteriën en wat T-cellen en B-cellen nou precies doen. Het zegt waarschijnlijk veel over mij dat de twee stukken die me het meeste zijn bijgebleven uit dit boek allebei een getal in een hoofdrol hadden.

Het eerste is een reconstructie van de SARS-uitbraak in 2003. Het hoofdstuk heet Kamer 911, naar de hotelkamer in Hong Kong waar de uitbraak begon. Een zieke gast die één nacht doorbracht in kamer 911, besmette maar liefst 16 anderen in hetzelfde hotel en zij reisden daarna door en verspreiden het virus over de wereld.

Het tweede stuk dat me erg bijbleef gaat over de term patiënt nul – de eerste mens die positief test bij een virusuitbraak. In Nederland hadden we het vorig jaar over onze eigen patiënt nul die in Italië besmet was met het coronavirus en vervolgens terug in Nederland twee dagen carnaval vierde. De term patiënt nul blijkt te zijn ontstaan door een misverstand. Bij de HIV-epidemie was één van de eerste patiënten genoteerd als ‘patiënt O’, waarbij O stond voor ‘Out of California’. Sommige mensen lazen de letter O in het rapport als het cijfer 0 en vervolgens kreeg deze patiënt het stempel patiënt nul. Terwijl later ook nog eens bleek dat deze man helemaal niet de eerste patiënt was bij wie het virus was vastgesteld.

Ik zal nooit meer ergens patiënt nul kunnen lezen, zonder aan dit verhaal te denken en ik vroeg me af of virusexperts altijd even opveren als ze die 911 van kamer 911 ergens zien en zelfs bij een 0 in een rapport even aan patiënt nul denken. Elk beroep heeft zo zijn eigen getallen waar een heel verhaal achter zit.

Laatst vroeg ene Dana Sibera daarnaar op Twitter: ‘Wat is een getal in jouw vakgebied, hobby of sport dat puur numeriek is, maar waarbij alleen het getal al een heleboel betekenis en geschiedenis heeft? Zoals 3,14159, 7.5.3, 351, 6,023x10^23?’

Ik vroeg me natuurlijk meteen af wat de betekenis was van de vier getallen die zij noemde. Het eerste was een benadering van pi, nou, daarbij kon ik me heel wat betekenis en verhalen voorstellen. Maar wat is 7.5.3? Is het Apples operating system uit 1996? Is het artikel 7.5.3 uit de Wet educatie en beroepsonderwijs? (Ik vermoed van niet.) En wat is 351? Is dit het netnummer van Portugal? Is het een type radar? Ik heb geen idee. Gelukkig ben ik met 6,023x10^23 weer op vertrouwd terrein, want dat is de constante van Avogadro die ik me nog herinner uit mijn scheikundelessen.

Nu ben ik benieuwd: wat is een getal dat voor mensen binnen uw werk, hobby of sport een bijzondere betekenis heeft, maar voor buitenstaanders gewoon een getal is? Stuurt u uw getal en een korte beschrijving van het verhaal erachter voor maandag 18 oktober naar ionica@volkskrant.nl. Op zaterdag 30 oktober zal ik hier een mooi overzicht geven.