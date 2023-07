Week vol hitterecords en noodweer, maar het Europese record is verre van verbroken

Mensen zoeken afkoeling bij een fontein in Madrid, toen Spanje deze week opnieuw werd getroffen door een hittegolf. Beeld Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Het warmst werd het afgelopen week woensdag op Sardinië, waar een meetstation in het binnenland heel kort de 46,2 graden aantikte. In Catalonië kwam het plaatselijke hitterecord op 45,1 graden, enkele tienden minder dan media aanvankelijk meldden, maar nog steeds liefst 1,3 graden warmer dan het Catalaanse record daarvóór.

Dat blijkt uit de cijfers van de weerstations van Zuid-Europa, na een week vol meteorologisch spektakel in het Middellandse Zeegebied. Vooral op Sardinië, in Spanje en op het Italiaanse vasteland werden tientallen plaatselijke records en recordjes gebroken. Maar ook in Frankrijk, Griekenland, Turkije en Kroatië en op Malta, Mallorca en Cyprus sloegen diverse weerstations hoger uit dan ooit.

Over de auteur

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

Landelijke records sneuvelden daarbij echter niet. Zo brak Rome weliswaar 42,9 graden Celsius op dinsdag weliswaar zijn stadsrecord, maar nog niet het Italiaanse – en tevens Europese – warmterecord van 48,8 graden. Ook Zuid-Spanje bleef met 44,8 graden in Andújar ruim onder het landelijke record van 47,6, dat twee jaar geleden werd gevestigd. Bij aanvang van de week dachten meteorologen nog dat het Europese warmterecord wellicht zou sneuvelen.

Warme zeeën

De planeet maakt naar alle waarschijnlijkheid de heetste maand door die ooit is waargenomen, zo gaf Nasa vrijdag aan, met min of meer gelijktijdige hittegolven in Europa, Noord-Amerika en China. Ook de zeewarmte is uitzonderlijk: rond de 30 graden op sommige plaatsen in de Middellandse Zee, en daarmee zo’n vier graden warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar.

Vooral in Noord-Italië kreeg men intussen te maken met een ander door klimaatverandering versterkt fenomeen: noodweer. Meer dan honderd mensen raakten in de nacht van woensdag op donderdag gewond toen een hagelstorm met zwaar onweer over het gebied trok, vooral door ongelukken en vallende glasscherven . Vrijdag was het opnieuw raak: bij Milaan werd een tornado gezien, meer naar het westen vielen hagelstenen van meer dan 10 centimeter groot.

Vuistgrote stenen

Door de opwarming van de aarde worden hagelstenen groter en de val van grote hagelstenen ook frequenter, wees recent onderzoek van het Europese stormcentrum ESSL uit. In Nederland, maar de toename is het sterkst in Noord-Italië, bleek daaruit. Op sociale media gingen donderdag en vrijdag dan ook beelden rond van gebutste auto’s, gesneuvelde ruiten, beschadigde zonnepanelen en handen van verbaasde getuigen die vuistgrote hagelstenen toonden.

Grandinata sopra Treviso.

O sarà un effetto della tempesta di calore? pic.twitter.com/fi3hvBvOFB — Empfindsamer Stil (@EmpfindsamerS) 19 juli 2023

Toch was Italië niet het enige gebied met zwaar weer. Vooral in Oostenrijk en Duitsland viel afgelopen week lokaal tientallen millimeters regen, en in Slovenië en Kroatië kwamen enkele mensen om door ongelukken in extreem noodweer. Volgens de weerstations viel de meeste regen overigens in Schotland. Daar viel woensdag in een etmaal tijd plaatselijk haast zeven centimeter.