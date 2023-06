‘We zagen dat de plant ziek was, dagen voordat je dat met het blote oog kon waarnemen’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe plantenfysioloog Dominique Van Der Straeten leerde vroegtijdig te zien of een plant ziek is.

‘Is het mogelijk om aan te tonen dat een plant ziek is vóórdat je dit met het blote oog kunt zien?

‘Ik had maar vijfenhalve week de tijd om dit kleine experiment uit te voeren. Destijds moest je, naast je doctoraalscriptie, ook een zogenoemde bijstelling verdedigen – een soort suggestie voor toekomstig onderzoek. Zo kwam ik erachter dat ook planten koorts kunnen hebben.

‘In de jaren tachtig experimenteerden biologen met de thermografische camera, een camera die warmte laat zien. Normaal gebruikt het leger die, maar nu wilden wetenschappers erachter komen of je er ook temperatuurstijgingen in planten mee kon vastleggen.

‘Ze waren vooral geïnteresseerd in de voodoolelie, die groeit in hooggebergten zoals de Himalaya. In de periode dat deze plant bloeit stijgt de temperatuur, waardoor er geuren vrijkomen die insecten aantrekken. Zo kunnen die insecten vervolgens andere bloemen bestuiven.

‘Onderzoekers besloten een thermografische camera op een voodoolelie te richten. Ze zagen iets spectaculairs: tijdens de bloeiperiode steeg de temperatuur van de bloem met wel 10 tot 20 graden.

‘De onderzoekers konden ook zien dat salicylzuur – het basismolecuul van aspirine – deze temperatuurstijging veroorzaakte. Salicylzuur zorgt er namelijk voor dat de huidmondjes van een plant dichtgaan, waardoor de plant haar warmte minder goed kwijt kan.

‘Ik las dat ditzelfde zuur voorkomt bij zieke planten, waarvan later bleek dat die als verdedigingsmechanisme hun huidmondjes sluiten. Hé, dacht ik toen, misschien kan zo’n thermografische camera dan ook vroegtijdig een infectie bij planten laten zien.

‘Die camera’s zijn enorm duur, zo’n 30 duizend euro. Gelukkig mocht ik er een lenen van een bedrijf dat enthousiast was over mijn onderzoek. In het laboratorium gaf ik salicylzuur, aspirine en varianten van salicylzuur aan tabaksbladeren. Met de thermografische camera kon ik inderdaad zien dat de temperatuur toenam.

‘Toen besloten we een ander experiment te proberen, dat ons enorm verraste. Mijn collega’s en ik infecteerden tabaksbladeren met een virus, waardoor ze ziek zouden worden. Met de thermografische camera maakten we een filmpje dat we achteraf versneld konden afspelen. We moesten een aantal dagen wachten, maar waren veel te nieuwsgierig en keken af en toe even op het scherm. Het was echt spectaculair om te zien wat daar gebeurde.

‘Normaliter zie je pas dat een plant ziek is als er donkere spotjes verschijnen. Maar met de thermografische camera ontdekten we de ziekte al dagen voordat je het met het blote oog kon zien. Precies op de plekken waar later donkere spotjes verschenen, ging de temperatuur plaatselijk al eerder omhoog.

‘Vervolgens boorden we de spotjes uit om het salicylzuurgehalte te meten. Daar zagen we een enorme verhoging. Het blad was duidelijk ziek.

‘Deze ontdekking is belangrijk voor de landbouw, omdat je dankzij deze methode veel minder pesticiden hoeft te gebruiken. Als je vroegtijdig kunt zien dat een plant ziek is, kun je deze weghalen voordat hij andere kan besmetten. Je hoeft dus minder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.’