We willen Getir-zorg, binnen tien minuten geleverd door flitsverzorgers

Welke zorg willen we? Wenszorg, risicomijdende zorg of medisch noodzakelijke zorg?

Afgelopen week oordeelde de Inspectie Gezondheidszorg bij een tuchtzaak weer dat zorg maximaal risicomijdend moet zijn. Een huisarts had een 26-jarige patiënte gezien met buikklachten en dacht op dat moment aan obstipatie. Twee weken later kwam de vrouw terug. Ze weigerde onderzocht te worden en eiste een spoedverwijzing. De huisarts verwees, waarna ze een cyste bleek te hebben, die operatief werd verwijderd. De huisarts kreeg een zware maatregel opgelegd. Hoewel er bij het eerste consult geen alarmsymptomen waren, had de huisarts blijkbaar toch al moeten verwijzen.

Ook maatschappelijk is medische terughoudendheid niet de trend. Bij moeheid willen mensen, ook als afwachten medisch gezien goed kan, meestal toch bloedonderzoek. Bij een hoogstwaarschijnlijk gekneusde enkel niet afwachten, maar voor de zekerheid een foto. Bij acne in de puberteit al snel pillen.

In een tijd waarin elk mens op elk moment van de dag of de nacht binnen tien minuten in zijn plots opgekomen behoefte aan sweet and sour chips kan voorzien en keuzevrijheid de hoogste vorm van maatschappelijke vrijheid lijkt te zijn geworden, is begrenzen van medische zorg vrijwel onmogelijk. Want hóé dan? Wel 24/7 sweet and sour chips, maar voor je eigen lichaam kun je zelfs binnen kantoortijden niet alles kiezen? Als jij bloedonderzoek wilt, dan moet dat toch kunnen? Als je pillen wilt voor een supergave huid, dan moet je ze toch gewoon kunnen krijgen?

Het verschil is, dat we als huisartsen redeneren vanuit medische noodzaak. Een belangrijke medische waarde is primum non nocere (‘in ieder geval geen kwaad doen’). Als we de keus hebben tussen handelen, met onzeker resultaat, en afwachten, heeft dat laatste de voorkeur. Er is zelfs een tweede medische tegelwijsheid voor: in dubio abstine – ‘bij twijfel, handel niet’.

Wensdokteren is niet alleen medisch zinloos maar kan zelfs schadelijk zijn. Want bij aanvullend onderzoek vind je bijna altijd wel iets, vaak zonder medische betekenis. Ga maar na: als je van dichtbij je huid bekijkt, zie je altijd wel een vlekje of een bultje. Als je in het lichaam kijkt, zie je ook altijd wel iets. Doorgaans onbeduidende afwijkingen, maar die vragen wel verder onderzoek, want eenmaal ergens iets afwijkends gevonden, kan het natuurlijk niet meer genegeerd worden.

Daarbij, als je elk vlekje of bultje op je huid weghaalt, verandert deze met alle littekens in een soort streepjescode. Wat ik bedoel is dat veel medisch onderzoek het lichaam ook havent.

Maar de Inspectie heeft de koers al bepaald. We moeten nooit een verzoek om onderzoek of verwijzing weigeren. Bij buikklachten altijd direct echo en lab. Elk huidplekje dat we beoordelen: direct verwijderen, want je weet pas honderd procent zeker dat iets niet kwaadaardig is als het weefsel door de patholoog is onderzocht. En elk kind met koorts verwijzen.

De mensen willen dit, de Inspectie eist dit. We willen Getir-zorg: grenzeloze zorg. Artsen zonder grenzen. Dat kan. Ik ben al bezig een app te ontwikkelen voor 24/7 beschikbare wenszorg, binnen 10 minuten geleverd. Door flitsverzorgers.

Rinske van de Goor is huisarts