‘We ontdekten tegelijkertijd hoe belangrijk dit was voor ons kankeronderzoek en gooiden onze onderzoeksagenda’s om’

Beeld Ricardo Tomás

‘Je eigen immuunsysteem helpen tumoren te herkennen en uitschakelen: dat is in feite wat immuuntherapie doet. Het werkt langdurig tegen kanker, doordat je immuunsysteem de kanker leert herkennen en opruimen. Bovendien heeft het minder bijwerkingen dan chemotherapie, omdat je geen gezonde cellen doodt. Hierdoor heeft immuuntherapie een enorme vlucht genomen.

‘Het werkt alleen nog niet bij alle soorten kanker. Bij borstkanker slaat het bijvoorbeeld bij slechts een kleine groep aan. Lange tijd dachten wetenschappers dat er weinig immuuncellen betrokken zijn bij de bestrijding van borstkanker. Mijn collega Karin de Visser en ik begonnen in 2016 een onderzoek om de behandeling te verbeteren. We kregen een subsidie voor zeer uitdagend onderzoek waarvan de resultaten in potentie zeer waardevol kunnen zijn. Haar team voerde het onderzoek uit in muizen met borstkanker, het mijne in patiënten.

‘We waren op zoek naar gamma-delta T-cellen. Die kunnen cellen met ziekteverwekkers herkennen en vernietigen. De literatuur was verdeeld over hun functie bij tumoren: volgens sommige wetenschappers zijn ze gunstig voor immuuntherapie, maar er zijn ook aanwijzingen dat dergelijke cellen dwarsliggers kunnen zijn.

‘Gedurende de jaren zagen wij dat die T-cellen niet sterk aanwezig zijn bij borstkankerpatiënten. Ik begon te twijfelen aan het onderzoek, want het leek niets op te leveren. Ik zei tegen Karin: ‘We steken hier veel geld en mankracht in. Is het nog de moeite waard?’ Ik overwoog zelfs even om het onderzoek stop te zetten.

‘Kort na dat gesprek vonden we iets onverwachts. Naast T-cellen hadden we van ongeveer veertig soorten afweercellen de aantallen en patronen geanalyseerd. Die hadden we als een referentiekader meegenomen. Eén celsoort sprong eruit: de eosinofielen. Die spelen vooral een rol bij parasitaire infecties en allergieën. Nu zagen we opeens een gigantische toename bij patiënten met borstkanker.

‘Ze waren overigens niet makkelijk te vinden. Eosinofielen moet je namelijk in vers bloed onderzoeken; als je ze invriest en ontdooit, gaan ze dood. We liepen constant met biepers rond, zodat we het bloed van patiënten konden analyseren zodra het afgenomen was.

‘Normaal hadden we er geen prioriteit aan verleend. Maar wat bleek: ook de groep van Karin had in muizen deze toename van eosinofielen gevonden na behandeling met immuuntherapie. Toen gooiden we onze onderzoeksagenda’s om.

‘Ze bleken een belangrijke rol te spelen. In patiënten sloeg de therapie beter aan bij mensen met veel eosinofielen. Karin vond hetzelfde: bij muizen had zij de eosinofielen uitgeschakeld en toen werkte de immuuntherapie niet meer. De diermodellen leken dus bijzonder veel op mensen.

‘De vraag is nu of deze behandeling bij iedereen werkt. Het is cruciaal dat de hoeveelheid eosinofielen stijgt, maar dat gebeurt niet bij iedereen. We zijn nu aan het kijken hoe we het aantal omhoog kunnen krijgen in muizen, bijvoorbeeld door het toedienen van medicijnen die eosinofielen stimuleren.

‘Het onderzoek laat zien dat wetenschappers en artsen niet op hun eilandje moeten blijven, maar elkaar moeten opzoeken. Wij hebben dit onderzoek vanaf het begin samen gedaan. Zonder elkaar hadden we nooit zo snel herkend dat dit zo belangrijk is.’

Marleen Kok (links) met collega-onderzoeker Karin de Visser. Beeld André Jagt