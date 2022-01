We leven in een reusachtige kosmische bubbel

Eén ding is zeker: als mensen zeggen dat je toch echt eens buiten je eigen bubbel moet treden, dan hebben ze het niet over deze. Astronomen ontdekten deze week waarom de aarde en zon min of meer precies in het midden van een reusachtige kosmische bel zitten, eentje met een doorsnede van een grove duizend lichtjaar, zo’n 10 biljard kilometer.

Binnen in die duizelingwekkend grote bubbel is het naar kosmische maatstaven behoorlijk leeg: weinig ronddwarrelend stof, weinig sterren. Terwijl aan de rand van die bubbel plots duizenden jonge sterren opduiken. Dat mag je gerust raar noemen.

Kenners wisten al decennia dat deze kosmische bel bestaat. En in tegenstelling tot socialmediabubbels of bubbels van politieke snit, heeft deze zelfs een officiële naam: de Lokale Bel, heet-ie. Geschreven met twee hoofdletters, omdat astronomen soms nu eenmaal willen benadrukken dat Dit Een Erg Belangrijk Ding Is.

Computertekening van de Lokale Bel met de zon in het midden, en jonge sterren op het oppervlak. Beeld Leah Hustak (STScI)

In een artikel dat woensdag verscheen, beschrijven onderzoekers aan de hand van een geavanceerde computeranimatie voor het eerst hoe die mysterieuze bel ooit is ontstaan. En, zoals het een goede kosmische detective betaamt, is de uitkomst net zo spannend én verrassend als wanneer Hercule Poirot in een Agatha Christie-roman alle verdachten bijeen roept en vervolgens stukje bij beetje z’n oplossing onthult.

De meeste whodunits schakelen dan eerst even terug naar de periode voorafgaand aan het misdrijf, en het raadsel van de Lokale Bel is daarop geen uitzondering. Ook die wortelt in het verleden – zo’n 14 miljoen jaar, om precies te zijn. Toen ontploften verdeeld over een langere periode 15 sterren in een zogeheten supernova, een explosie waarbij sterren sterven en hun inhoud de ruimte inslingeren. Het gas dat voorheen in de omliggende ruimte hing, werd door de kracht van die explosies naar buiten geduwd.

Het resultaat: een langzaam uitdijende bel, waarbij zich op het oppervlak een rijke verzameling ruwe bouwmaterialen verzamelt (het gas, de resten uit de ontplofte sterren) om nieuwe sterren mee te maken. Dat verklaart waarom het in de Lokale Bel relatief leeg is, terwijl je daarbuiten een hele lading jonge sterren aantreft.

Maar dan die laatste vraag, die ons als aardlingen bovenmatig interesseert: waarom zitten wij in het midden van die bel? Toeval, zo blijkt. Toen de eerste supernova-explosie plaatsvond, stonden de aarde en de zon daarbij niet in de buurt. Sterren bewegen door de Melkweg, en op die manier vlogen we vijf miljoen jaar geleden plots deze bel in, die op dat moment al miljoenen jaren bestond. Daarbij kwamen we toevallig in het midden terecht. Niets bijzonders aan, dus. De smoking gun ligt niet op aarde.

Zo zie je maar weer: ook in de astronomie is het belangrijk je inzichten niet te laten kleuren door de bubbel waarin je je toevallig bevindt.