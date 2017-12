We hoeven niet te sporten

Sporthaters haalden dit jaar eindelijk hun gelijk. Wat ze altijd al dachten, bleek dus echt waar: je hoeft helemaal niet op een hardloopclubje of in een strak pakje naar een fitnesscentrum om gezond te blijven, gewoon een stuk fietsen of in de tuin werken helpt ook. De nieuwe beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad, die aan het einde van de zomer werden gepubliceerd, bleken aangenaam bemoedigend. Als we willen dat bewegen ons gezonder maakt, moeten we nog steeds iedere week tweeënhalf uur aan de slag. Maar dat hoeft niet meer verspreid over vijf dagen, en het hoeft ook niet in aaneengesloten periodes van tien minuten: drie minuten stevig doorlopen naar de bus telt ook mee.