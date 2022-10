We betalen al decennialang, eeuwenlang, niet voor onze producten wat ze echt kosten

Ik ben een week in Nederland voor het eerste deel van mijn ‘afscheidstournee’. Toen we naar Zweden verhuisden bedacht ik dat ik voor die optredens niet vliegend op en neer wilde, met het oog op het klimaat. Uiteindelijk had ik na vier avonden mijn niet-vliegreis bij elkaar gezocht, alleen kreeg ik door werkzaamheden en beloofde nachttreinen die toch nog niet rijden de puzzel niet gelegd zonder er ook een vliegreis bij te boeken. Een enkeltje, maar dan nog.

Goed, hoe komt er zo min mogelijk CO2 in de lucht, vroeg ik me af. En dan is er natuurlijk de optie om bomen te laten planten, maar ten eerste is dat niet vermindering van de CO2-uitstoot, maar compensatie ervan, en ten tweede doen bomen nogal láng over die compensatie. KLM biedt tegenwoordig ook de optie om als passagier te kiezen voor duurzame, hernieuwbare brandstof, die bijvoorbeeld gewonnen wordt uit afgewerkt frituurvet, maar die op termijn ook synthetisch gemaakt zou kunnen worden met behulp van duurzame energie. De huidige duurzame kerosine zou volgens KLM minstens 75 procent minder aan CO2-uitstoot opleveren. Als je als passagier voor duurzame kerosine kiest, dan mengt KLM extra van deze hernieuwbare brandstof bij.

Op mijn ticket Amsterdam-Gotenburg van 180 euro bleek duurzame kerosine een kleine 75 euro extra te kosten. Mijn vinger bleef even hangen boven de entertoets. 40 procent extra, ga ik dit doen? Ja, want ik wil duurzamer reizen. En ik wil een signaal aan KLM afgeven dat ik hier belangstelling voor heb. Ook viel er een kwartje: dit zijn geen ‘extra’ kosten, dit is 75 euro aan klimaatschade – en nog niet eens alles – die we tot nu toe altijd buiten de tickets lieten, een stap richting wat vliegen echt kost.

Ik deed laatst met mijn broer inkopen in de supermarkt: ‘Jezus, moet je kijken’, zei ik, ‘die biologische kip is drie keer zo duur.’ ‘Nee joh,’ zei mijn broer, ‘die gewone kip, die is drie keer te goedkoop. De enige manier om die kip zo goedkoop te maken, is om haar slecht te behandelen.’

Goed punt. Biologische scharrelkip zou gewoon ‘kip’ moeten heten en kip die níét iets van een normaal leven heeft gehad, die zouden we ‘doorgefokte ranzige martelkip met te veel antibiotica’ moeten noemen. En dan met zo’n sterrensysteempje erbij, ‘Bewust Ranziger’, met drie doodshoofdjes voor de slechtste optie. Daarmee maak je van het product waar je een eerlijke prijs voor betaalt de standaardoptie, en gedragsbeïnvloedingsonderzoek laat zien dat mensen sneller voor de standaardoptie gaan.

We hebben decennialang, eeuwenlang, niet voor onze producten betaald wat ze echt kosten. Allerlei negatieve externe effecten die veroorzaakt worden om ze zo goedkoop te kunnen maken – slechte arbeidsomstandigheden, dierenleed, milieuschade, CO2-uitstoot – ze zitten allemaal niet in de prijs verwerkt die wij betalen. Daardoor líjken biologische scharrelkip en mijn iets duurzamere vliegticket duurder, maar in feite zijn de standaardopties te goedkoop.

