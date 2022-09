Waterbedrijven trekken aan de bel: komt er straks nog genoeg water uit de kraan?

Een medewerker bekijkt het gefilterde grondwater uit een van de bronnen bij het pompbedrijf Vitens Vechterweerd . Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Moet ik vrezen dat er straks geen water meer uit de kraan komt?

Dat is nog lang niet aan de orde. ‘Dit is een noodklok voor de toekomst’, zoals Luuk Rietveld, hoogleraar drinkwater aan TU Delft, het zegt. Dat wil niet zeggen dat de oproep van de drinkwaterbedrijven niet urgent is. ‘Waterbedrijven moeten jaren, zelfs decennia vooruit denken. Als we nu gaan zitten slapen, hebben we over een aantal jaar daadwerkelijk een probleem.’

Extra drinkwater regelen is knap ingewikkeld en niet van vandaag op morgen gebeurd, legt een woordvoerder van Vewin uit. Zo kost het jaren om nieuwe installaties voor waterwinning te bouwen, zegt ze. En dus willen de drinkwaterbedrijven nu al actie van de overheid om de voorziening voor de komende jaren veilig te stellen. Meer schaarste ligt immers op de loer.

Welke problemen voorzien de drinkwaterbedrijven?

De bevolking groeit, en daarmee de vraag naar drinkwater. Volgens een prognose die Vewin eerder deze maand publiceerde neemt het verbruik de komende decennia toe bij gelijk verbruik per huishouden: van 1.197 miljard liter in 2021 tot 1.272 miljard liter in 2040.

Dat lijkt geen enorme stijging, maar intussen is de zoetwatervoorraad onder druk komen te staan. Door droogte daalt het grondwaterpeil en rukt met name in de buurt van de kust brak en zout water op in de ondergrond. Ook verslechtert de kwaliteit van drinkwaterbronnen, in sommige gevallen nog van vervuiling van vijftig jaar geleden, zegt Rietveld. Dat vergt extra waterzuivering. ‘Zo zijn er in Drenthe gevallen waar vervuilingen van decennia geleden nu pas de bronnen gaan bereiken. Daar is men om die reden nu aan het investeren om de zuivering te verbeteren.’

Wat moet er volgens de drinkwaterbedrijven gebeuren om te zorgen dat het kraanwater blijft stromen?

Zoals het bij wet verplicht is dat nieuwbouw is voorzien van zeer goede isolatie om energie te besparen, zo zouden er vergelijkbare regels kunnen komen voor het besparen van water. Wat Vewin betreft moeten gemeenten bijvoorbeeld de aanleg van een ondergrondse regenwateropvang stimuleren of zelfs kunnen verplichten, om bijvoorbeeld de tuin mee te sproeien of het toilet door te spoelen.

Dan zijn er wel strakke regels nodig voor bedrijven die de opvangbakken en extra leidingen in huis aanleggen, zegt de woordvoerder. Ze wijst op een berucht voorval in Leidsche Rijn. Hier stroomde bij een proef van ruim twintig jaar geleden voorgezuiverd Lek-water uit de kraan dat alleen bedoeld was voor zaken als doorspoelen en sproeien. Tientallen inwoners werden hierdoor waarschijnlijk ziek.

Daarnaast vragen de drinkwaterbedrijven duidelijkheid over welke nieuwe drinkwaterbronnen ze mogen aanboren en willen ze dat er geld beschikbaar komt voor nieuwe waterwinning- en zuiveringsinstallaties. Ze mogen zelf geen winst maken en zijn voor investeringen afhankelijk van toestemming van de overheid, legt de woordvoerder uit. Ook vragen ze om extra bescherming van bronnen tegen vervuiling.

Tot nu toe was het voor Nederland zaak om water zo snel mogelijk richting Noordzee te voeren. Nu maakt Nederland steeds meer werk van het opslaan van water. ‘Daardoor kunnen belangen botsen’, aldus Doris van Halem, hoogleraar waterzuivering (TU Delft). De ruimte die nodig is voor bijvoorbeeld spaarbekkens, is immers niet bruikbaar voor een woonwijk of bedrijventerrein, zegt ze.

En als het allemaal niet genoeg is? ‘We kunnen in principe van elke bron drinkwater maken’, stelt Luuk Rietveld. Dat geldt voor rivierwater, maar ook voor brak grondwater en zelfs zeewater. ‘Hoe zouter of vervuilder, hoe duurder, maar uiteindelijk hoeven we nooit tekort aan drinkwater te hebben. Mits we op tijd investeren in de benodigde zuivering.’

Deelt de Nederlandse overheid de zorgen over drinkwater?

De woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt van wel. ‘Daarom is dit in het coalitieakkoord aangewezen als beleidsprioriteit.’ Over concrete maatregelen kan ze nog niet veel kwijt, maar ze zijn in de maak, zegt ze. Momenteel voert het ministerie gesprekken, onder meer met de drinkwaterbedrijven, dit najaar moet een Kamerbrief meer duidelijkheid bieden. Onder meer het aanwijzen van nieuwe waterbronnen en waterbesparende maatregelen in de bouwvoorschriften liggen op tafel, aldus de woordvoerder.

‘Zelf denk ik: wij kunnen dit, als Nederland’, aldus Van Halen. ‘We hebben een sterke, innovatieve drinkwatersector met veel kennis. Maar dan moeten ze wel de ruimte krijgen om te doen wat nodig is. Mijn grootste zorg is dat het kweken van publiek en politiek draagvlak voor de bijbehorende investeringen langzamer gaat dan het opbouwen van urgentie.’