Water is stiekem twee vloeistoffen

Niets zo dorstlessend als ijskoud water. Maar wist je dat je elke keer dat je je mond onder de lopende kraan hangt – of een luxe flesje merkwater aan je lippen zet – slechts één van twee mogelijke vloeistoffen drinkt die zich beide ‘water’ mogen noemen? Of, anders gezegd: dat de vloeistof die we kennen als ‘water’ onder de juiste omstandigheden ook iets heel anders kan zijn, alsof een flesje witbier na opening plots een gitzwarte Engelse stout blijkt?

Dat is de opmerkelijke bewering die onderzoekers onlangs deden in het vakblad PNAS . Of, nou ja, opmerkelijk... als er één stof bestaat die zoiets mafs kan, moet het wel water zijn.

Chemici stelden namelijk al eens een lijst met 41 (!) vreemde eigenschappen op van water. Zo is het een van de weinige stoffen waarvan de vaste vorm (ijs) kan drijven op de vloeistof, en heeft het vanuit chemisch oogpunt een onverwacht hoog kookpunt. Of, zoals vloeistoffysicus Daniel Bonn het ooit eens tegen deze krant zei: ‘Water is gewoon heel raar spul.’

Het feit dat water zich een tikje mal gedraagt, is waarschijnlijk zelfs een van de redenen dat het leven op aarde überhaupt kan bestaan. Zo hangt, vermoeden kenners, het unieke gedrag van eiwitten, een belangrijke bouwsteen van het leven, mogelijk samen met een nog onbegrepen eigenschap van water.

(Als dat waar is, zou je het lijstje van 41 kunnen uitbreiden naar 42, waarmee het plots heel logisch wordt dat dat getal in het komische sciencefictionboek The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy bekend staat als het antwoord op ‘het leven, het universum, en alles’. Maar dat terzijde.)

Een malle stof: water. Beeld Getty

De jacht op maf watergedrag is niet zomaar leuk tijdverdrijf. Meer fundamenteel inzicht in de belangrijkste vloeistof op aarde kan namelijk onze kennis verdiepen, van (cel)biologie tot planetaire geologie.

Zo weten chemici al dat waterijs minimaal 19 verschijningsvormen kan hebben. Daarvan is ijs-18 de vreemdste: loeiheet (2.700 graden Celsius) en gitzwart materiaal dat mogelijk opduikt in het binnenste van planeten als Uranus en Neptunus.

Dat er dan wellicht óók nog twee vloeibare vormen bestaan, zou je al bijna normaal gaan vinden. Chemici jagen desondanks al drie decennia op definitief bewijs voor dat idee. Dat bewijs moet zich aandienen in de vorm van een fase-overgang: zoals ‘gewoon’ waterijs uit de vriezer gaat smelten, moet je water dan ook van vloeistofvorm-1 naar vloeistofvorm-2 kunnen dwingen.

Dat bleek uiteindelijk, zo schrijven de chemici, niet gemakkelijk. Ze moesten het water onder meer heel koud maken (zo’n 115 graden onder nul) en onder hoge druk zetten. Maar het lukte wel. ‘Overtuigend’, ‘een belangrijk resultaat’, zo oordeelden andere chemici in onder meer populairwetenschappelijk vakblad Chemistry World, maar honderd procent zeker is de meting nog niet.

Of dat ándere water net zo lekker smaakt als wat bij ons uit de kraan komt? Dat zullen we – gegeven de extreme omstandigheden die je nodig hebt om het te maken – misschien wel nooit ontdekken.