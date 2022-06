Wat zegt het, vraagt Hannah Fry zich af, dat de mensen die kankerbehandelingen aanbieden ze zelf niet zouden willen?

Hannah Fry’s documentaire Making Sense of Cancer zit vol met getallen. Niet gek, want Fry is een wiskundige en toen zij in 2021 hoorde dat ze baarmoederhalskanker had, was haar eerste reactie om zoveel mogelijk te lezen, op te zoeken en uit te rekenen.

De BBC zond vorige week de documentaire uit, waarin de 38-jarige Fry probeert te begrijpen wat er gebeurt als je kanker hebt – met veel getallen. Bijvoorbeeld dat meer dan eenderde van de terminale patiënten een experimentele behandeling zou proberen als die 0,01 procent kans op levensverlenging geeft. Terwijl 61 procent van de oncologen zegt dat zij, als ze zelf kanker zouden hebben, een behandeling zouden weigeren die minder dan 25 procent kans op succes heeft. ‘Wat zegt het’, vraagt Fry zich af, ‘dat de mensen die de behandelingen aanbieden ze zelf niet zouden willen?’

Minstens zo ingewikkeld zijn de getallen rondom overbehandeling. Fry bekijkt de gegevens van borstkankerscreening. Voor elke tweehonderd vrouwen die zich laten screenen redt dat het leven van één van hen. Maar tegelijk leidt het ook tot het overbehandelen van drie vrouwen, die misschien de rest van hun leven last blijven houden van ernstige bijwerkingen.

Ook bij behandelingen als chemotherapie zijn er dit soort statistieken: om één patiënt te redden, moet je tientallen anderen eigenlijk zinloos behandelen, met de heftige bijwerkingen die daar het gevolg van zijn. Is dat het waard? Fry geeft geen antwoord, maar laat zien dat er een groot verschil is tussen wat de getallen zeggen en hoe het voelt. Je weet van tevoren niet in welke groep je zit. Als het om jou gaat, wil je graag geloven dat jij dat ene leven bent dat wordt gered.

Fry krijgt zelf een zware operatie waarbij haar baarmoeder en allerlei ander weefsel weggehaald worden. Het is niet altijd een zegen om goed te zijn met getallen. Als Fry bijkomt, vraagt ze of haar lymfeklieren er verdacht uitzagen en de arts antwoordt dat er vijf wat groter waren dan normaal. Fry heeft zich goed ingelezen en weet dat als de kanker in één lymfeklier zit, de kans op overleving 60 procent is, bij twee lymfeklieren minder dan 50 procent en bij vier of vijf, nu ja, ze vat het samen als ‘dan ben je er geweest’. Gelukkig krijgt ze een paar dagen later goed nieuws: haar lymfeklieren waren schoon, ze hoeft geen chemotherapie en kan haar leven weer oppakken. Het lijkt een prachtig einde, maar de documentaire gaat door.

Ze krijgt last van lymfoedeem, een ernstige aandoening waarbij vocht zich ophoopt in je benen. Ze ontdekt dat haar operatie een kans van een op vier heeft op deze levenslange slopende aandoening. En het enige wat ze nu krijgt van het ziekenhuis is… een steunkous.

Fry vraagt zich af of ze te hebberig is en of ze niet gewoon dankbaar moet zijn dat ze de kanker heeft overleefd. Maar ze weet inmiddels ook dat de helft van de kankerpatiënten vindt dat de mogelijke langetermijnbijwerkingen van een behandeling niet duidelijk zijn uitgelegd. Was het achteraf een optie geweest haar operatie niet te doen? Waarschijnlijk niet. Was het een optie geweest de operatie kleiner te houden? Fry weet het niet, ze wilde op dat moment alleen maar de kanker zo snel mogelijk uit haar lichaam hebben. ‘Levensveranderende beslissingen zijn zo moeilijk om te nemen als je midden in een crisis zit.’ En dan heb je dus bijna niets aan getallen.