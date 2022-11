‘Wat wij onder de microscoop zagen, had niemand ooit voor mogelijk gehouden: er groeiden mini-organen in de magische gel’

Beeld Ricardo Tomás

‘Vanuit nieuwsgierigheid gaf ik een Japanse onderzoeker in mijn lab de opdracht om ‘gewoon eens wat stamcellen uit darmen te laten groeien in een schaaltje’. Stamcellen vervangen dode cellen in ons lichaam, ieder orgaan heeft zo zijn eigen stamcellen.

‘Normaal gesproken lieten onderzoekers cellen groeien op de bodem van een schaaltje, tweedimensionaal. Maar dit is niet hoe de natuur het doet, in het lichaam groeien cellen driedimensionaal. Daarom gebruikten wij een soort magische gel waarin de cellen kunnen zweven, zo konden onze stamcellen driedimensionaal groeien. Wij verwachtten hiermee een soort klonten van stamcellen te creëren. Maar wat wij uiteindelijk onder de microscoop zagen, had niemand ooit voor mogelijk gehouden.

‘De Japanse onderzoeker die aan de slag ging met deze opdracht maakte zichzelf in het begin niet echt populair. Hij brak bijvoorbeeld per ongeluk een belangrijk apparaat. Ook sprak hij nog niet zo goed Engels. Mede hierdoor werkte hij op een eilandje en sprak ik hem een tijdje niet of nauwelijks.

‘Pas na lange tijd vroeg ik hem hoe het ging met de stamcellen in de gel. Zijn antwoord was simpel: ‘Yes, they grow.’ Blijkbaar wist hij al drie maanden dat stamcellen konden groeien in de magische gel. Toen ik hem vroeg waarom hij het niet had verteld, kreeg ik weer een duidelijk antwoord terug: ‘You didn’t ask.’ Een typisch Japanse opmerking.

‘Onder de microscoop zagen we, tot onze grote verbazing, prachtige structuren van cellen die leken samen te werken. Het bleken een soort miniatuurversies van de darmen te zijn, inmiddels bekend als organoïden. Het was nooit de bedoeling geweest om die te creëren, het was een echte onverwachte ontdekking.

‘Vervolgens bleek de truc die wij toepasten op de darmen eigenlijk overal te werken. Dat wil zeggen, je laat de cellen driedimensionaal groeien in een gel, je gooit er wat voedingsstoffen bij en dan krijg je automatisch een mini-orgaantje. Na onze ontdekking bouwden we het lab volledig om. Ik moedigde mijn onderzoekers aan om ander onderzoek stil te leggen, ‘pak ook eens een orgaan en kijk of je een miniversie kunt kweken’. Binnen de kortste keren creëerden wij zo mini-alvleesklieren, minilevers, miniprostaten en miniborstklieren.

‘Door deze ontdekking leef ik nu in een wereld waarin ik vaak spreek met Nobelprijswinnaars. Het onderzoek bleek baanbrekend te zijn voor zowel de medische als de farmaceutische wereld. Onze mini-organen zijn vaak beter geschikt om bepaalde middelen op te testen dan proefdieren of losse cellen van mensen. Zo bleek het malariamedicijn chloroquine een corona-infectie te blokkeren op losse cellen van mensen, maar niet in onze organoïden. Ook worden onze organoïden gebruikt voor het vaststellen of een specifiek middel werkt op een specifieke patiënt, ook wel ‘personalized medicine’ genoemd.

‘Onze ontwikkeling van organoïden kwam tot stand door een samenloop van meerdere toevallige ontdekkingen. De meeste onderzoekers bedenken van tevoren hoe iets zit. Dit werkt nooit in de biologie, want alles in je lichaam is uiteindelijk ontstaan door toeval tijdens de evolutie.

‘Ik richt mijn onderzoek in als een gesloten, donkere kamer. Wij, de onderzoekers, weten niet waar de uitgang is. Hier en daar proberen we wat nieuwe dingen, totdat er plots een raam opengaat. Wanneer we door dit raam kruipen, is er ineens zicht op allemaal nieuwe onverwachte ontdekkingen.’

Stamcel-expert Hans Clevers. Beeld Thijs Rooimans/Hubrecht Instituut

Hans Clevers is hoogleraar immunologie en moleculaire genetica aan het Hubrecht Instituut, een onderzoeksinstelling in Utrecht van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Ook is hij hoofd van de onderzoeksgroep Farmaceutisch onderzoek en ontwikkelingsbiologie bij het farmaceutische bedrijf Roche in Zwitserland. Voor zijn onderzoek naar organoïden ontving hij prestigieuze onderscheidingen en is hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.