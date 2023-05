Wat wetenschappers je kunnen vertellen over de romantische zoen

De eerste gedocumenteerde romantische zoen is minstens 4.500 jaar oud, schrijven onderzoekers deze week in Science. En zo ontdekten wetenschappers nog veel meer boeiende inzichten over de kus.

De gezichten zijn wat afgebrokkeld, maar de pose maakt volstrekt duidelijk welke handeling hier plaatsvindt. Twee verstrengelde mensen, één arm om elkaars heupen, de ander aaiend door de haren, de lippen die elkaar raken.

Zoenend stel op een kleitablet uit 1800 voor Christus. Beeld British Museum

Het oude kleitablet uit Mesopotamië, in eigendom van het British Museum, is gedateerd op 1800 voor Christus. Sterk bewijs dat er toentertijd ergens in het gebied van het huidige Irak, Syrië en Turkije twee mensen elkaar romantisch zoenden. (De kans dat de beeldhouwer een dermate rijke fantasie had dat hij twee kussende mensen afbeeldde zonder die ooit in het echt te hebben gezien lijkt mij verwaarloosbaar.) Andere bronnen stellen dat de romantische kus zelfs al minstens 2500 jaar voor Christus gedocumenteerd was, schrijven wetenschappers deze week in Science.

Ze geven hierin een historisch overzicht van de opkomst van de romantische kus, en de mogelijke rol van de kus bij de verspreiding van ziekten. Fascinerend onderwerp! En een mooie aanleiding om verder te graven in de literatuur naar wetenschappelijk verantwoorde kusinzichten. Dit zijn mijn persoonlijke favorieten op een rij.

De bonobo’s, onze naaste soortgenoten, doen ook aan zoenen met een ‘romantisch-seksueel doel’. Chimpansees hebben een voorkeur voor ‘platonisch kussen om sociale relaties te onderhouden’, vergelijkbaar met hoe mensen dat ter begroeting kunnen doen op feesten en partijen (bron: The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us van S. Kirshenbaum).

De meeste mensen draaien hun hoofd naar rechts bij het zoenen, blijkt uit onderzoek van de universiteit van Bath. Mogelijk is dat een aangeboren voorkeur; ook pasgeboren baby’s slapen relatief vaak met hun hoofd naar rechts gekanteld.

Waarom we ooit zijn begonnen met de romantische kus? De bekende Britse zoöloog Desmond Morris opperde ooit dat het zijn evolutionaire oorsprong vindt in moederdieren die voedsel voorkauwen voor hun jong, en dat vervolgens ‘lip-op-lip’ overdragen.

Teksten uit circa 1800 voor Christus laten zien hoe er toen al culturele normen bestonden voor wanneer een romantische kus ‘not done’ was. Wie bijvoorbeeld een geestelijke zoende, zou daardoor zijn spraak kunnen verliezen, zo luidde een waarschuwing.

In oud dna uit menselijke overblijfselen zijn allerlei sporen van virussen gevonden, zoals herpes, die via speeksel en dus via zoenen kunnen overspringen.

Bij 10 seconden tongzoenen wisselen we 80 miljoen bacteriën uit, blijkt uit Nederlands onderzoek in het vakblad Microbiome. Bij het experiment dronk één van de proefpersonen yoghurtprobiotica alvorens zijn of haar partner te zoenen. De wetenschappers gingen daarna bij de ontvanger op zoek naar bacteriën uit het yoghurtdrankje. De onderzoekers concluderen: ‘Sommige overgedragen bacteriën zijn slechts tijdelijk aanwezig, andere vinden een niche op het tongoppervlak voor langetermijnkolonisatie.’

Om een beeld te krijgen van hoe uniek de hersenactiviteit is tijdens een romantische kus moesten onderzoekers van het Duitse Max Planck-instituut een activiteit bedenken om het romantische aspect van de zoen tegen af te zetten. Wat de controlegroepen deden? Tijdens het zoenen in stilte in hun hoofd rekensommen maken. Of: hun eigen hand kussen. Zo bleek pas echt hoe bijzonder het brein vonkte dankzij de romantische kus.