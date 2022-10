‘Wat we wilden bleek fundamenteel onmogelijk te zijn, maar gelukkig gaven we niet op’

Beeld Ricardo Tomás

‘Elektrische componenten, zoals die in je telefoon, worden steeds kleiner, om zoveel mogelijk rekenkracht kwijt te kunnen op kleine chips. Daarom was het in de jaren negentig de droom in het vakgebied om elektrische stroom te geleiden door een enkel molecuul, de kleinst mogelijke stroomdraad.

‘Ik had gelezen dat er elektrische schakelingen waren gemaakt van zogeheten geleidende polymeren, lange moleculen waaruit onder meer plastics bestaan. Dat materiaal leek me dus een goed beginpunt voor mijn zoektocht naar moleculaire elektrische componenten.

‘Met een toenmalige promovendus, Sander Tans, maakte ik een opstelling van twee nano-elektroden, verbonden door één enkel polymeermolecuul. Dat molecuul moest werken als een minuscuul stroomdraadje. Het was een hele klus om dat in elkaar te zetten, want vergeet niet: dit alles gebeurde op de nanoschaal, ongeveer een honderdduizendste van de breedte van een haar.

‘Ook al lukte het ons de opstelling te maken, onze moleculaire stroomdraad geleidde voor geen meter. Het experiment was helemaal mislukt. Wat bleek: meer dan zestig jaar eerder had de natuurkundige Rudolf Peierls al bewezen dat wat we probeerden te doen onmogelijk was. Hij had aangetoond dat atomen op een eendimensionale lijn, zoals een polymeer, nooit zouden kunnen geleiden zoals een normaal materiaal.

‘We zaten met de handen in het haar, tot ik een mogelijke uitweg vond: een nieuw nanomateriaal, de koolstof-nanobuisjes, die vanaf 1991 veel aandacht kregen door de Japanse natuurkundige Sumio Iijima. Het materiaal bestaat uit koolstofatomen die samen een bijzonder stabiele buisstructuur vormen. Dit materiaal kan in theorie Peierls’ wegversperring omzeilen, omdat de nanobuisjes een serie van eendimensionale polymeren naast elkaar vormen.

‘Iijima’s waarneming van koolstof-nanotubes was veelbelovend, maar slechts een eerste stap. Het daadwerkelijk produceren van deze materialen was in die vroege jaren nog een grote uitdaging. Pas een paar jaar later, in 1995, kon Nobelprijswinnaar Richard Smalley met voldoende betrouwbaarheid nanobuisjes maken. Toen ik hem vertelde over mijn onderzoek naar geleidende moleculen kon ik hem overtuigen om ons wat nanobuisjes te geven, waarmee we gelijk aan de slag konden.

‘Nauwelijks een maand later lukte het ons met deze nanotubes een elektrische stroom tussen twee elektroden te meten. Het was een doorbraak in de moleculaire elektronica: onze microscoopfoto van het nanobuisje op de elektrodes was overal te zien, van de wetenschappelijke tijdschriften tot kranten als The New York Times. Het was prachtig, na al die jaren van mislukt onderzoek.

‘Ik kan me nog herinneren dat ik in de jaren voor de ontdekking met de koolstof-nanotubes een onderzoeksvoorstel had ingediend, met het doel een moleculaire geleider te maken. Dat werd afgewezen omdat het niet realistisch werd geacht, maar nog geen twee jaar later was het ons gelukt.

‘Tot op de dag van vandaag gebruiken grote techbedrijven onze ontdekking niet; het is uiteindelijk een nogal conservatieve industrie, gek genoeg. Desalniettemin zijn we nooit gestopt met verder onderzoek in deze richting, wat voortdurend de grenzen van nanotechnologie heeft verlegd. Gelukkig maar dat we niet hebben opgegeven na dat eerste mislukte experiment.’