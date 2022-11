‘Wat we dachten dat een foutje was, bleek de ontbrekende schakel voor mijn garnalenonderzoek’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe garnalenexpert Werner de Gier een nieuwe soort vond.

‘Ons vakgebied is al tweehonderd jaar lang grotendeels hetzelfde. Je ontdekt een nieuwe garnalensoort, je tekent wat je ziet en daarna plaats je het beestje op de juiste plek in de stamboom. Binnen dit vakgebied specialiseer ik me in de evolutie van minuscule garnaaltjes die leven in koraalriffen.

‘Deze kleine beestjes overleven door een samenwerking met andere, grotere zeedieren, ook wel gastheren genoemd. Voorbeelden van deze gastheren zijn oesters of zakpijpen, een soort doorzichtige buisvormige beesten die vastzitten aan dood koraal of stenen. Ik probeer vast te leggen wat voor aanpassingen onze garnaaltjes ontwikkelen om te leven in dit soort gastheren. Hiervoor krijgen mijn begeleider, Charles Fransen, en ik vaak hulp van stagiairs.

‘Omdat onze nieuwe stagiair, Mike Groenhof, een masterstudent was, regelden wij een wat grotere uitdaging voor hem. Hij kreeg een groep van ongeveer 55 soorten garnalen op zijn bord, grotendeels verzameld in Indonesië. We wisten dat deze groep best lastig in elkaar zat.

‘Vooraf aan zijn stage verzamelde ik het dna van deze garnalengroep. Dit proces is niets meer dan de streepjescode van de garnaal aflezen, vandaar de naam ‘barcoderen’. Het was Mike’s taak om, met behulp van de computer, het dna te analyseren en in te delen in de al bestaande stambomen. We rekenden hierbij niet op de ontdekking van nieuwe soorten.

‘Maar al snel kwam Mike naar ons toe met een probleem, ‘er ging iets fout, want dit takje van de stamboom klopte niet’. In eerste instantie dachten we inderdaad dat er iets fout was gegaan. Een dna-analyse kan op duizenden manieren misgaan, bijvoorbeeld als je per ongeluk een keer hoest in het lab, want dan vervuil je het dierlijk dna met je eigen dna. Om te ontdekken wat er misging bij dit stukje dna, moesten we dus terug naar het lab. Wat wij toen onder de microscoop zagen, bleek ongelofelijk belangrijk voor mijn onderzoek.

‘Op het eerste oog dacht ik dat het een jong garnaaltje was, of misschien wel een mutatie. De pootjes van de garnaal leken op een garnalengroep die in oesters leeft, terwijl de rest van het lichaam leek op de garnalen die voorkomen in zakpijpen. Het leek dus bijna een soort kruising. Licht gefrustreerd gaf ik het probleem door aan mijn begeleider. Die kwam een tijdje later terug naar ons met de boodschap: ‘Het is een nieuwe soort.’ Dit blijft speciaal, voor een net-beginnende student, maar zeker ook voor mij.

‘Bovendien bleek deze onverwachte ontdekking de missing link te zijn voor mijn garnalenonderzoek. De andere acht garnalensoorten in dit takje van de stamboom gebruikten zakpijpen als gastheren, terwijl de voorouders van deze soorten voorkwamen in oesters. Ergens in het verleden zijn deze garnalen dus veranderd van gastheer. Maar hoe?

‘Met onze nieuw ontdekte garnalensoort kregen wij eindelijk antwoord op deze vraag. Evolutionair gezien was de nieuwe soort hoogstwaarschijnlijk dé veroorzaker van de zogeheten ‘gastheerswitch’ van oesters naar zakpijpen. Voor ons is dit net zo belangrijk als het vinden van de missing link tussen bepaalde voorgangers van de mens.

‘Mijn werk is fundamenteel. Sommige wetenschappers schamen zich daarvoor. Maar uiteindelijk is het belangrijk onderzoek. Je moet eerst weten welke soorten er allemaal zijn en hoe ze eruit zien, voordat je ze kunt beschermen. Zonder fundamenteel onderzoek komen we in een zwart gat van kennis.’

Garnalen-expert Werner de Gier met de garnalen voor zijn onderzoek. Beeld Petra Sonius

Werner de Gier is promovendus bij het natuurhistorisch museum en onderzoeksinstituut Naturalis Biodiversity Center in Leiden, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Hier doet hij onderzoek naar de evolutie van kreeftachtigen en de aanpassingen die deze soorten ontwikkelen om te overleven. Daarnaast richt hij zich op wetenschapscommunicatie en onderwijs.