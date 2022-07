Wat schrijvers en wetenschappers gemeen hebben: ze vinden allebei dat media te weinig aandacht hebben voor hun prijzen

Wanneer is een prijs succesvol? Al een tijd denk ik na over hoe Boeken & Wetenschap, de werelden van dit katern, omgaan met prijzen. Neem de kinderboekenprijzen Griffels en Penselen. Vorige week maakte de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek de bronzen en zilveren winnaars bekend en er werden maar liefst 45 prijzen uitgereikt. Journalist Pjotr van Lenteren mopperde dat de Gouden Griffel minder succes heeft doordat er veel te veel winnaars zijn. ‘De winnaar van 1972 kent iedereen nog: Koning van Katoren van Jan Terlouw. Maar wie won er twee jaar geleden? Precies.’

Dat is geen eerlijke vergelijking. Als Van Lenteren gevraagd had wie er in 1972 won, dan wist waarschijnlijk ook niemand dat. Heel misschien had een liefhebber wijsneuzig geantwoord dat er in die tijd twee Gouden Griffels werden uitgereikt en dat ook De kleine kapitein van Paul Biegel er een ontving. De ene winnaar uit 2020 was Uit elkaar van Bette Westera. Minder bekend dan de winnaars uit 1972, maar dat was ook wel een uitzonderlijk topjaar.

Is het beroemd worden van de winnaar wat een prijs succesvol maakt? Ik vroeg me voorzichtig af hoeveel mensen weten wie de Nobelprijs voor Natuurkunde kregen in 2020 of 1972. En of dat iets zegt over hoe belangrijk of geslaagd die prijs is. Ik moest ook denken aan het wetenschappelijk congres waar een eindeloze hoeveelheid prijzen werd uitgereikt. Voor de beste scriptie, voor de beste samenwerking, voor de beste presentatie, voor de beste poster en dat in allerlei categorieën, het ging maar door. Tijdens het diner na afloop vertelde de voorzitter dat hij al die prijzen in het leven had geroepen omdat jonge mensen ze dan mooi op hun cv konden zetten, dat hielp bij beursaanvragen.

Natuurlijk, 45 prijzen voor kinderboeken is veel (maar ik klaag niet, want Rekenen voor je leven, dat ik maakte met Edward van de Vendel en Floor de Goede, kreeg zowel een zilveren griffel als een bronzen penseel, dus u begrijpt dat ik het belang van deze prijzen geenszins wil relativeren). Tegelijk is het niet zo gek om kinderboekenprijzen uit te reiken in verschillende categorieën, omdat kinderen op verschillende leeftijden totaal andere boeken lezen. Met vier leeftijdscategorieën plus poëzie en informatieve boeken zit je op zes categorieën. Als je dan per categorie een paar keer brons en zilver uitdeelt aan zowel schrijvers als illustratoren, kom je onvermijdelijk uit op tientallen prijzen.

Is dat erg? Van Lenteren koos zijn eigen topdrie uit alle winnaars en zette die in het zonnetje. Kinderen zien in de bibliotheek een heleboel boeken met zilveren/bronzen stickers waaruit zij degene kiezen die hen meest aanspreekt. Tientallen schrijvers en illustratoren voelen zich erkend en gewaardeerd (iets waaraan ook gewerkt wordt in de wetenschappelijke wereld). Misschien is het voor de collectieve propaganda van het Nederlandse boek wel beter om een reeks boeken een beetje extra aandacht te geven, dan één boek heel veel aandacht. Net zoals je in de wetenschap misschien wat minder heel grote prijzen voor de academische supersterren zou willen.

Wat Boeken & Wetenschap gemeen hebben, is dat ze allebei vinden dat de media te weinig aandacht hebben voor hun prijzen. Het zijn natuurlijk ook nieuwsmomenten van niets. Maar schrijvers snappen dan weer beter dan wetenschappers dat klagen in de media over dat je te weinig aandacht krijgt vaak wél een prima nieuwsmomentje creëert.