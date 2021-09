Wat orkaan Ida ter plaatse heeft aangericht zie je in deze satellietfoto’s van ervoor en erna

Barataria in Louisiana. Beeld AP

Orkaan Ida veroorzaakte deze week een tragische metamorfose aan de Amerikaanse zuidkust, zo is te zien op deze satellietfoto’s van de duizend inwoners tellende plaats Barataria in Louisiana. De ene foto is van eind vorig jaar, toen er nog geen wolkje aan de hemel was. De andere van afgelopen dinsdag, nadat de orkaan had huisgehouden.

In 2005 zorgde orkaan Katrina nog voor meer dan 1.800 doden. Voor Ida is het nog te vroeg om een definitief aantal slachtoffers te kunnen melden, maar voorlopig lijkt het relatief mee te vallen en richting de enkele tientallen te gaan. Tijdige evacuatie en verbeterde dijken speelden hierbij een cruciale rol. De materiële schade is bij Ida wel gigantisch.

In het nieuwste rapport van het klimaatpanel IPCC wijzen wetenschappers erop dat het aantal zware orkanen waarschijnlijk groeit. Nog een te verwachten trend bij orkanen: hoe meer de aarde opwarmt, hoe meer nattigheid er ineens kan vallen. Reken op zo’n 10 tot 15 procent meer regen uit orkanen bij een opwarming van de aarde met 2 graden.

Ook in West-Europa groeit het risico op extreme neerslag door klimaatopwarming.