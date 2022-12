Wat mijn rouw in elk geval níet deed was de ‘vijf rouwfasen’ volgen

Tijdens de donkere decemberdagen denk ik altijd aan de mensen die er niet meer zijn. Dit jaar meer dan ooit, want het is nu een jaar geleden dat mijn moeder overleed. Rouw is een grillig proces. Toen in september de scherpste kanten van het verdriet af leken te zijn, droomde ik ineens weer elke nacht van haar. Soms was zij jong en ik nog klein. Soms was zij een veertiger en ik een student en waren we samen op vakantie. Soms was zij ziek en zorgde ik voor haar. In al die dromen was het fijn en goed om bij elkaar te zijn. En elke ochtend werd ik wakker met een wrange mengeling van blijheid om de mooie herinneringen en verdriet omdat mijn moeder er niet meer was.

Wat rouw in elk geval níet deed was de zogenaamde ‘vijf rouwfasen’ volgen. Het is moeilijk te zeggen wat je vaker ziet: iemand die deze vijf fasen opsomt (ontkennen, protesteren, onderhandelen, vechten en aanvaarden) of een psycholoog die verzucht dat rouw niet in zulke stappen verloopt. Zoals zo vaak bij dit soort vuistregels is het verhaal erachter veel interessanter dan de regel zelf.

De ontroerende podcast-aflevering The Queen of Dying van Radiolab beschrijft hoe psychiater Elisabeth Kubler-Ross tot de vijf fasen van rouw kwam. En hoe die oorspronkelijk helemaal niet over rouw gingen, maar over sterven.

Kubler-Ross begon in de jaren zestig een seminar waarin terminale patiënten praatten over hoe het was om te sterven. Dat was revolutionair in een tijd waarin artsen nauwelijks met patiënten spraken over de dood en waarin stervende patiënten werden weggestopt. Kubler-Ross organiseerde gesprekken waarbij iedereen in het ziekenhuis kon meeluisteren: artsen, studenten, verpleegkundigen en schoonmakers. Terminale patiënten bleken maar wat graag met anderen te praten over hun ervaringen.

Kubler-Ross analyseerde wat ze hoorde in al die gesprekken en publiceerde in 1969 On Death And Dying, dat inmiddels een standaardwerk is. Om mensen te helpen over de dood te praten, beschreef ze vijf herkenbare fases. U raadt het al: ontkennen, protesteren, onderhandelen, vechten en aanvaarden. In haar boek gebruikte ze deze fasen om de mensen achter de stervenden te laten zien. Kubler-Ross schreef daarbij dat iemand zich in meer fasen tegelijk kan bevinden, en dat iemand soms weer teruggaat naar een vorige fase.

De vijf fasen waren nooit bedoeld als een lineair model waar je eerst de dood ontkent, dan protesteert tegen wat je te wachten staat, vervolgens probeert te onderhandelen en te vechten – voordat je het onvermijdelijke ervaart. Kubler-Ross wilde geen proces voorschrijven, ze wilde mensen met haar werk aanmoedigen om niet bang te zijn om te praten met iemand die stervend was.

Pas aan het eind van haar veelbewogen leven (en dat is een eufemisme, luister vooral die podcast) toen Kubler-Ross zelf WOEDEND was omdat ze ging sterven schreef ze een boek over de vijf soortgelijke fasen van rouw. En die zijn blijven hangen in het collectieve geheugen.

Maar behulpzamer dan haar vijf fasen vind ik een advies dat Kubler-Ross gaf, dat zowel werkt voor stervenden als voor rouwenden: ‘Wees gewoon jezelf. Als je wilt schreeuwen, schreeuw dan. Als je wilt huilen, huil dan. Probeer niet om een handboek te volgen.’