Wat is het toch met al die bedrijven die om de drie seconden de mening van hun klanten vragen?

Laatst kocht ik een bril. Bij het afrekenen smeekte mijn opticien of ik een enquête wilde invullen over haar service. Het was daarbij wel belangrijk om te weten dat de winkel bij een Amerikaans bedrijf hoorde en dat elk cijfer onder de 9 werd gezien als een onvoldoende. Ik vroeg me af wat erger was voor haar beoordeling: als ik haar dienstverlening een welgemeende 7 zou geven, of als ik de enquête helemaal niet invulde.

Voordat ik verder ga, zou ik heel graag even uw mening vragen over de alinea die u net gelezen heeft.

Hoe beoordeelt u deze column tot nu toe?

😞 Waardeloos, stond Sander Schimmelpenninck ook maar op zaterdag in de krant.

😐 Neutraal, maar ik hoop niet dat er straks weer heel veel getallen komen in deze column.

😀 Geweldig, ik vind hem nu al leuk en ik ben nog maar net begonnen.

Het lijkt wel of dit soort klantenonderzoekjes exponentieel groeit. Een kleine greep uit de verzoeken van de laatste tijd: mijn kapper wil dat ik de knipbeurt van mijn dochter beoordeel, de webwinkel waar ik een paar hardloopsokken voor mijn vriend kocht, vraagt hoeveel sterren ik hun geef, mijn hypotheekverstrekker wil dolgraag mijn mening over hun dienstverlening, in het winkelcentrum staat een zuil met een smiley waarin je kunt aangeven hoe je beleving is, het hotel waar ik een nachtje sliep, verzoekt me om hun check-out te beoordelen, bij de wc op het tankstation mag ik weer met smileys aangeven hoe mijn ervaring was, PostNL vraagt als ik één postzegelcode koop of ik even tijd heb om mijn mening te geven en het drukke terras waar ik moest reserveren om één drankje te drinken is reuzebenieuwd naar mijn ervaringen in het uurtje dat ik daar zat.

Wat is het toch met al die bedrijven dat ze om de drie seconden de mening van hun klanten vragen? Wat valt er bijvoorbeeld te beoordelen aan een check-out? Ik gaf mijn hotelsleutel af, de man achter de receptie vroeg mijn kamernummer, zei dat alles betaald was en we wensten elkaar een fijne dag. De check-out zelf kostte minder tijd dan het invullen van de enquête erover.

Kijkt ooit iemand naar al die antwoorden? (Dat zou overigens verklaren waarom er zo belachelijk veel vacatures voor data-analisten zijn.) En zo ja: wat doen mensen dan met de resultaten? Ik vrees niet veel goeds. Zoals Berend van der Kolk beschrijft in zijn boek De meetmaatschappij, draagt dit alles bij aan meer gesjoemel met cijfers en ‘zijn we door al dat meten en vergelijken van prestaties in een continue competitie beland’.

Maar als u ten slotte nog heel even heeft, dan zou ik u nog graag kort uw mening willen vragen om mijn dienstverlening te verhogen. Eerder in deze column vond u een enquête over de eerste alinea van deze column. Hoe beoordeelt u het invulgemak van die enquête?

😞 Waardeloos, Smeets is de boel weer eens aan het neppen met een enquête met rare keuze-opties die je niet eens echt kunt invullen.

😐 Neutraal, wel fijn dat er bijna geen getallen instonden.

😀 Geweldig, waren alle enquêtes maar zoals deze en stond deze column maar elke dag in de krant.