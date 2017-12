Lastig is dat de op verpakkingen aangegeven maten voor condooms niet gereguleerd zijn. Wat bij het ene merk voor 'XXL' doorgaat, kan bij een ander merk een gewoon condoom zijn. Van der Linden: 'Maar merken zijn wel verplicht om de breedte van het condoom in de kleine lettertjes op het pakje te zetten. Als vuistregel kun je gebruiken dat een standaard condoom 53 of 54 millimeter breed is. Wil je een groter of kleiner exemplaar, dan zal je onder of boven deze groottes moeten kopen.'



In 2012 publiceerden Amerikaanse onderzoekers een overzichtsstudie in het vakblad Sexual Health, waarin ze een aantal studies naar het breken en afglijden van condooms op een rijtje zetten. Hoewel de precieze percentages per studie verschilden, kwam het scheuren van het condoom gemiddeld bij zo'n 30 procent van de ondervraagden weleens voor. Voor het afglijden van het condoom gold dit bij ongeveer 20 procent van de ondervraagden.



Van der Linden schat dat standaardcondooms bij zo'n 80 procent van de mannen in principe goed passen. Zij baseert zich daarbij op een rapport van Erick Janssen, hoogleraar seksuologie aan de KU Leuven, die destijds voor een onderzoek de penisgrootte mat bij een grote groep Nederlandse mannen. 'Dat rapport is uit 1994 en dus relatief oud, maar recent onderzoek laat vergelijkbare variaties in penisgrootte zien', aldus Janssen aan de telefoon.