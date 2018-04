Wat is gezonder: broodje bapao of saucijzenbroodje? Wat is ongezonder, kun je beter vragen

Wat zijn bapao's nou precies?

Luchtige broodjes van gemalen tarwebloem met een pittige vulling, van oorsprong afkomstig uit China. De broodjes worden gestoomd, in plaats van gebakken: dat kan ook in de magnetron. De supermarkt verkoopt ze vers of diepgevroren, met een vulling van kip, rund- of varkensvlees en tegenwoordig ook vegetarisch.



Is bapao een gezonde snack?

Goeie vraag. Een bapao bevat tussen de 300 en 350 kilocalorieën, best veel voor een tussendoortje. Verder heeft zo'n broodje nauwelijks voedingswaarde, vitamines of vezels. Het is voornamelijk witte bloem met tussen de 3 en 6 procent vet, zo'n 8 procent suiker en zout.