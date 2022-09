Wat is er zo grappig aan het getal 69.420?

‘Mevrouw, u bent toch die van de getallen? Weet u al dat 69.420 een leuk getal is?’, vroeg een onderuitgezakte puber aan me. Ik word inmiddels aangesproken met u, ik houd de K-pop-bands niet uit elkaar en laat de croptops aan me voorbijgaan. Maar ik mag toch hopen dat ik nog een beetje kan meekomen met de getallen van the cool kids.

Als ik zeg dat ik geen idee heb, gnuift de puber en duikt weer weg in zijn hoody. ‘Zoek het dan maar eens op.’ Het eerste resultaat dat ik vind is iets met 69.420 in Minecraft, het lijkt me duidelijk dat ik op de goede weg ben. Ik vind ook een berichtje over hoe Elon Musk mensen aan het lachen maakte door de prijs van een van de Tesla’s te verlagen naar 69.420 dollar. Maar wat is er dan zo grappig aan dit getal?

Het zal vast niet zijn dat 69.420 een Zumkeller-getal is omdat zijn delers kunnen worden verdeeld in twee verzamelingen die allebei als som 105.840 hebben.

Urban Dictionary geeft het antwoord: 69.420 blijkt een soort neologisme, opgebouwd uit 69 en 420. Als ik opkijk van mijn telefoon en tegen de puber begin over dat 69 natuurlijk het seksstandje is waarbij je (…), word ik vastberaden onderbroken met een ‘ieuw, gross’. Ik denk terug aan hoe de destijds bijna tachtigjarige wiskundige Ed de Moor me lang geleden de wulpse feestkaart liet zien die hij had gemaakt voor zijn 69ste verjaardag: met schaars geklede figuren, een grote 69 en ‘olala’. Ik voelde een mengeling van ongemak en bewondering bij iemand die zoveel ouder was dan ik en zo enthousiast naar seks verwees.

De helft van het raadsel is opgelost. Nu nog de 420. Dat getal blijkt een verwijzing naar cannabis. Er blijkt zelfs een Wikipedia-pagina te bestaan voor ‘420 (cannabiscultuur)’. De speciale betekenis van het getal zou zijn ontstaan toen een Amerikaanse groep scholieren op zoek was naar een verlaten wietplantage. Zij spraken om 4:20 PM af, en op de een of andere manier werd ‘4:20’ zo een codenaam voor wietgebruik. (Ik vermoed dat dit hele verhaal heel logisch klinkt als je geblowd hebt.) Net als ‘69’ voor een seksstandje, is het gebruik van ‘420’ in deze betekenis helemaal niet nieuw, dit verhaal komt uit de jaren zeventig. Al jaren protesteren Amerikanen tegen wietverboden op 20 april (4/20 in hun notatie, die ook heel logisch is als je geblowd hebt).

Als we de elementen 69 en 420 samenvoegen, dan kom je erop uit dat 69.420 betekent dat je seks hebt in standje 69 terwijl je high bent.

‘Nou, dat is het dus helemaal níét. Oude mensen snappen er niets van’, moppert de puber. ‘Het is gewoon een grappig getal dat mensen vaak gebruiken op YouTube.’

Ik geloof dat ik het eindelijk snap. Waar ik voorheen zei: ‘Dat bericht had wel 1.729 reacties’, zal ik voortaan zeggen: ‘Die post had wel 69.420 likes’. Nu nog even vragen of the cool kids het eigenlijk nog wel over likes hebben.