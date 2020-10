Wat is de prognose voor een 74-jarige man met overgewicht als hij covid-19 krijgt, zoals Donald Trump?

President Donald Trump Beeld AP

Om te beginnen: de kans dat het goed afloopt, is veruit het grootst. Kijk voor een ruwe indruk maar naar de cijfers in ons land. Vorige maand werd in Nederland bij in totaal bijna 1.500 zeventigers het coronavirus vastgesteld. Toch belandden er van hen tot dusver maar 82 in het ziekenhuis, al kan dat aantal nog wat oplopen.

Het neemt niet weg dat Trump allerlei risicofactoren meetorst. Mannen hebben een bijna twee keer zo grote kans om op de intensive care te belanden als vrouwen en een bijna anderhalf keer grotere kans om aan de ziekte te overlijden. En volgens een recente meta-analyse hebben mensen met overgewicht meer dan twee keer zoveel risico om in het ziekenhuis te belanden, 75 procent meer kans om op de ic te belanden en 50 procent meer kans om te overlijden als mensen met een gezond gewicht.

De grootste risicofactor blijft echter leeftijd. Voorbij de 65 jaar neemt het risico op een ernstig verloop van de aandoening toe, waarschijnlijk omdat ouderen een minder goed afgesteld immuunsysteem hebben en vaker last hebben van, soms onopgemerkte, onderliggende problemen zoals hart- en vaatziektes.

Volgens een net afgeronde Britse analyse van al het beschikbare bewijs is het gevaar op overlijden bij iemand die op zijn 75ste corona krijgt 4,2 procent. Ter vergelijking: voor een 55-jarige is dat 0,4 procent, voor een 65-jarige 1,3 procent en voor iemand van 85 is het overlijdensrisico al verdrievoudigd, tot 14 procent.

Overlijdensrisico (verticaal) en leeftijd (horizontaal). Beeld Dartmouth College

En omdat de Amerikaanse president meerdere nadelen tegelijk heeft, tellen die risico’s bij elkaar op. Man, overgewicht en in de zeventig, dat komt losjes doorberekend al snel op een overlijdensrisico van iets meer dan een op twintig. Een belangrijk voordeel voor Trump is dat hij niet rookt. Onbekend is echter of hij een van de andere onderliggende kwalen heeft die de kansen op een ernstig beloop vergroten, zoals diabetes, hoge bloeddruk of een hartaandoening.

Gelukkig zijn er inmiddels betere behandelingen, zegt hoogleraar infectiologie Annelies Verbon (Erasmus MC), die nadrukkelijk alleen in algemene zin iets over de zaak kwijt wil. ‘Voor de zomer was het vooruitzicht voor een zeventiger die werd opgenomen in het ziekenhuis een stuk somberder. Nu hebben we behandelingen waarmee we tot wel de helft van alle patiënten van de ic lijken te kunnen houden.’

De komende dagen zal moeten blijken welke kant het met Trump opgaat. Milde klachten aan het begin zeggen immers weinig over het verloop van de ziekte, zegt Verbon. ‘Ruwweg geldt de vuistregel: het duurt ongeveer een week voordat mensen in het ziekenhuis komen. Vandaar dat we wel zeggen: rond een week bereikt de ziekte een keerpunt.’

Mocht het van een ziekenhuisopname komen, dan zal men de president naar alle verwachting behandelen met de ontstekingsremmer dexamethason, het antivirale middel remdesivir en met bloedverdunners, tegen de stollingsproblemen die bij Covid-19 voor veel schade kunnen zorgen.

Het zal wellicht iets schelen dat Trump, als president van de VS, kan rekenen op de beste medische zorg. Vooral zal men zijn bloedwaarden goed in de gaten houden, om te volgen hoe de ziekte verloopt en er op tijd bij te zijn als het ziektebeeld verergert, zegt een internist die vanwege de politieke gevoeligheid van de zaak niet bij naam genoemd wil worden.