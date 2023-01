Wat ging er mis bij de eerste West-Europese raketlancering?

De Boeing 747 van Virgin Atlantic met de LauncherOne raket stijgt op vanuit Cornwall. Beeld AP

In eerste instantie leek alles volgens plan te verlopen. Deze week lanceerde ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit een raket, de LauncherOne, boven de Atlantische Oceaan. In de nacht van maandag op dinsdag bleek echter dat de raket, met daarin satellieten, er niet in slaagde om in een baan om de aarde te komen.

Met deze missie, genaamd ‘Start me up’ naar een nummer van de Rolling Stones, zou voor het eerst vanuit West-Europa satellieten gelanceerd worden. Eerder gebruikten ruimtevaartorganisaties een lanceerbasis buiten Europa, bijvoorbeeld Cape Canaveral in Amerika, Bajkonoer in Kazachstan of Kourou in Frans-Guyana.

Een Boeing 747 met de naam Cosmis Girl lanceerde de raket van onder zijn vleugel tijdens een vlucht boven de Atlantische Oceaan. De Cosmic Girl keerde veilig terug, maar met de raket ging het mis.

- Beeld -

Virgin Orbit sprak van een ‘afwijking’, zonder verdere toelichting. Erik Laan, deskundige van ruimtevaartconsultant Eye on Orbit, kan wel speculeren wat er fout ging. De raket bestond uit twee trappen, los te koppelen onderdelen met stuwstof. Nadat de eerste trap loskwam, moest de raket op twee momenten brandstof verbranden. ‘Die tweede trap van de raket kwam goed los en ook het verbranden van stuwstof vond plaats. Bij de eerste keer raakte de raket echter dusdanig verstoord dat hij niet meer in de juiste richting stond voor het tweede verbrandingsmoment.’

Het is de tweede mislukte lancering van Virgin Orbit in zes missies. In 2020 werd de allereerste lancering na een paar minuten al stopgezet. Ter vergelijking: sinds 2006 gaat tussen 90 en 95 procent van alle raketlanceringen goed. Laan: ‘Het bedrijf presenteert zich als een betrouwbare raketlanceerder en stopte veel geld in de ontwikkeling van de lancering. Zo’n missie moet je echt niet fout laten gaan.’ Het marktaandeel van Virgin Orbit verloor na de lancering meer dan 20 procent van zijn waarde.

De LauncherOne moest negen satellieten in een baan rond de aarde brengen. Die vallen de komende dagen terug naar de aarde en zullen voor het grootste deel opbranden in de atmosfeer.

Volgens Laan moest de lancering ‘een historisch moment’ worden. Hij wijst op meerdere voordelen van het systeem van Virgin Orbit. ‘Je kunt vliegen naar de plek waar je wilt zitten en nauwkeurig bepalen waar een satelliet terechtkomt. Daarnaast heeft de raket minder luchtweerstand wanneer hij een paar kilometer boven de grond zit.’

Export satellieten

Door een lancering in Europa hebben organisaties geen problemen met de export van hun satellieten, die normaal een grens over moeten naar een lanceerplatform. Laan: ‘Dat is een heel bureaucratisch gedoe. Je moet inzicht geven in hoe je satelliet werkt, terwijl je dat soms geheim wilt houden, bijvoorbeeld bij het lanceren van een defensiesatelliet. Nu breng je de lancering naar de klant toe.’ Van de negen satellieten kwamen er zeven uit het Verenigd Koninkrijk zelf, die nu dus allemaal verloren zijn gegaan.

Het grootste nadeel aan zo’n lancering is de beperkte draagkracht. De raket kan slechts 500 kilogram aan vracht meenemen. Een grotere raket is geen optie, dat zou het vliegtuig niet meer kunnen tillen. Ter vergelijking: de Falcon 9-raket van SpaceX heeft een vrachtcapaciteit van 22.800 kilogram.