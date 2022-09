Wat gaat er voor u, de patiënt, de komende jaren veranderen in de zorg?

Fysiotherapeut behandelt een bewoner van een verpleeghuis. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

1. De zorg wordt soberder

Het ‘Integraal Zorgakkoord’ (IZA) is geen vrolijk stemmende lectuur en niet alleen omdat het zoveel bureaucratisch jargon bevat. De ‘zorgkwaliteit’ staat onder druk, artsen en verpleegkundigen gaan gebukt onder een hoge werkdruk, de al jaren stijgende zorgkosten kunnen niet blijven stijgen, en extra mensen om die groeiende zorgvraag op te vangen zijn er ook al niet. Dus dat zal ‘grofweg met hetzelfde aantal mensen’ moeten gebeuren.

De bezweringsformule die dit mogelijk moet gaan maken heet ‘passende zorg’. Zorg in samenspraak met de patiënt, zo veel mogelijk digitaal, duurzaam en efficiënt, niet in een duur ziekenhuis als het ook thuis kan, en hopelijk arbeid- en geldbesparend. De coalitie heeft er alvast een besparing van structureel 1,1 miljard euro voor ingeboekt.

Het betekent ook dat het basispakket van de zorgverzekering ontdaan moet worden van alle zorg die bewezen niet-effectief is; een wens die al jarenlang bovenaan de wensenlijstjes van de beleidsmakers staat. ‘Maar dit zijn taaie processen’, zegt Wim van Harten, bestuurder van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en hoogleraar zorgtechnologie. ‘Bovendien heb ik nog nooit betrouwbare cijfers gezien van de hoeveelheid bewezen ineffectieve zorg en wat dat concreet voor instelling x of y betekent.’

Een zorgwekkende ontwikkeling bovendien, vindt Armand Girbes, hoofd van de intensive care van het Amsterdam UMC. ‘Ik ben bevreesd voor de terreur van de epidemiologische en gezondheidseconomische perspectieven, waarbij gerandomiseerde onderzoeken de gouden standaard zijn, omdat de inhoud van het artsenvak niet begrepen wordt.’

Voorbeeld volgens de arts: in de jaren negentig legde Girbes patiënten al op hun buik tijdens de beademing, ‘omdat ik de fysiologie begrijp’. In de eerste jaren van deze eeuw zou uit een onderzoek blijken dat deze manier van beademen niet leidde tot levensverlenging bij patiënten, ‘maar ik stond naast de patiënt aan het bed en zag dat het werkte’. Weer tien jaar later volgde uit een nieuwe studie dan toch het bewijs van het nut van de buikligging bij beademing. Girbes: ‘Dat is dus het gevaar als je alleen de epidemiologische waarheid volgt. Dan is de hand vasthouden van een stervende patiënt ook geen bewezen zorg.’

Het weren van zorg uit het basispakket vergt daarnaast een rechte rug van politici, zegt Marco Varkevisser, hoogleraar marktordening in de zorg aan het Erasmus Universiteit Rotterdam. Want een akkoord als het IZA is goed in het schetsen van vooruitzichten waar iedereen het mee eens kan zijn, maar echt spannend wordt het pas als er werkelijk knopen moeten worden doorgehakt. ‘De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid heeft al eerder gewaarschuwd dat we, als we de zorg beheersbaar willen houden, als maatschappij een fundamenteel debat moeten voeren welke medische handelingen die we wel kunnen, in sommige gevallen toch niet meer zullen doen.’

Knie-operaties vanaf een bepaalde leeftijd bijvoorbeeld, medicijnen die levensreddend zijn maar ook te duur, logopedie bij kinderen. Varkevisser: ‘We zullen in de situatie komen dat dit soort beslissingen nodig zijn. Dan moet de Tweede Kamer, die uiteindelijk over de samenstelling van het basispakket gaat, beslissingen durven te nemen.’

2. De zorg wordt digitaler

Liefst 110 keer wordt in het IZA gesproken over de digitalisering van de zorg. Tot grote vreugde van de Patiëntenfederatie. De zorg nu is namelijk veel te ouderwets georganiseerd, vindt directeur Dianda Veldman. De transformatie die de supermarkten en banken allang hebben ondergaan, moet in de zorg met dit akkoord van de grond komen.

Angst dat zorg en digitalisering niet samengaan, heeft Veldman niet. ‘Het is juist fijn dat veel meer digitaal kan. Het enige moment van zorg dat patiënten nu vaak krijgen, is als zij naar de spreekkamer gaan. Het is beter als dat op elk moment van de dag kan, als je vanuit huis of vanuit werk contact met de zorgprofessional kunt hebben, dat je niet vrij hoeft te nemen omdat je met zieke ouder mee naar het ziekenhuis moet.’

Niet alleen moeten patiënten met de zorgverlener de inhoud van een behandeling bespreken, maar ook de manier waarop die behandeling gaat plaatsvinden. De afspraak is dat in 2026 elke zorgaanbieder 70 procent van de zorg die digitaal kan ook werkelijk digitaal aanbiedt, en dat minstens de helft van de patiënten daar gebruik van moet maken.

Let wel, zegt Van Harten. ‘Beleidsmakers gaan er vaak vanuit dat digitale zorg ook goedkoper is. Dat is lang niet altijd het geval. En er is een belangrijke groep, onder wie ouderen en mensen uit een laag sociaal-economische klasse met beperkte digitale vaardigheden, die juist wel grote zorgverbruikers zijn.’

3. Er komen ‘mentale gezondheidscentra’

Niet voor het eerst beloven de zorgpartijen in het IZA dat de ellenlange wachtlijsten in de GGZ binnenkort – in dit geval: 2027– tot het verleden zullen behoren. Daarvoor toveren ze een onverwachte vondst uit de stapels beleidspapier.

Elke regio krijgt kleinschalige ‘mentale gezondheidscentra’, naar een voorbeeld van twee Brabantse ggz-organisaties die zulke centra hebben opgetuigd. Mensen met mentale problemen kunnen daar, dicht bij de eigen wijk of stad, terecht voor een ‘verkennend gesprek’: wat zijn de problemen, spelen er schulden, komt de neerslachtigheid wellicht door woonproblemen, is er iets aan de hand op het werk? De gedachte is dat medische zorg lang niet altijd de oplossing is, maar dat bijvoorbeeld schuldhulpverlening, een coach op werk, of een gesprek met de woningbouwcorporatie meer perspectief bieden.

Medewerkers van de centra helpen ook met die contacten. De hoop is dat er op deze manier 50 duizend patiënten per jaar minder in de ggz belanden.

4. De keuzevrijheid wordt beperkter

Nog zo’n heet hangijzer waar Kamer, verzekeraars en zorgorganisatie al jarenlang ritueel omheen dansen: de positie van de ongecontracteerde zorgverlener, beter bekend onder het label ‘vrije artsen keuze’.

In ons zorgstelsel sluiten zorgverzekeraars contracten met zorgaanbieders waarin afspraken staan over de tarieven en de inhoud van de zorg. Maar zorgverleners kunnen er ook voor kiezen geen contract af te sluiten (dat gebeurt vooral veel in de GGZ en de wijkverpleging): dan kunnen zij zonder afspraken met de zorgverzekeraar hun werk doen, maar krijgen zij ook minder uitbetaald. Dat is gemiddeld 75 tot 80 procent van het tarief van hun gecontracteerde collega’s. Dat percentage is het gevolg van rechtszaken. Patiënten moeten altijd op een voor hen betaalbare manier bij elke zorgverlener die zij wensen terecht kunnen. In het jargon: er mogen geen onoverkomelijke ‘hinderpalen’ zijn.

Om de agenda van passende zorg te laten slagen, moet het aandeel gecontracteerde zorg omhoog, vinden de IZA-partijen. Daarom komen zij met twee maatregelen. Ten eerste: ongecontracteerde zorgaanbieders moeten voorafgaand aan het behandeltraject een offerte opstellen waarin zij duidelijk vermelden hoeveel de behandeling de patiënt gaat kosten. Ten tweede: de vergoeding voor ongecontracteerde zorg gaat omlaag.

Bij die laatste maatregel hoort wel een disclaimer: de verlaging van die vergoeding mag niet ten koste gaan van het hinderpaalcriterium. ‘Een onmogelijke spagaat’, zegt hoogleraar Varkevisser. ‘Als je de vergoeding verlaagt om te stimuleren dat mensen gecontracteerde zorg gaan gebruiken, is een hinderpaal dus precies wat je beoogt. Dat criterium moet je dan buitenspel zetten, anders is het een wassen neus.’

Overigens kan ook de Patiëntenfederatie, toch groot voorstander van de vrije-artsenkeuze, zich vinden in de wens voor meer gecontracteerde zorg. Directeur Veldman: ‘Wij vinden dat patiënten moeten kunnen kiezen uit een breed aanbod van zorgaanbieders. Daarom hebben we afgesproken dat zorgverzekeraars meer partijen gaan contracteren, ook nieuwe partijen die met een innovatieve aanpak komen. Patiënten komen vaak onbedoeld en ongewild uit bij een ongecontracteerde aanbieder. Daar komen ze pas achter als ze moeten betalen. Daarom hebben we ook afgesproken dat er betere voorlichting moet komen over ongecontracteerde zorg.’

5. Er komt meer aandacht voor preventie

Voor het eerst is er in een dergelijk zorgakkoord ruime aandacht voor preventie, zegt Jochen Mierau, hoogleraar economie van de volksgezondheid. ‘Dat is een omslag. De brede oorzaken waardoor mensen ziek zijn, staan behoorlijk centraal. De nadruk op eigen regie, en het uitgangspunt dat mensen volledig zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid, is vaarwel gezegd.’

Concrete doelen zijn er ook. Zo moeten de gezondheidsverschillen tussen mensen uit een lage sociaal-economische klasse en uit een hoge met 30 procent afnemen. Ook moeten minder mensen ziek worden door hun leefomgeving of ongezonde leefstijl.

Jammer is wel, zegt Mierau, dat de data die wetenschappers kunnen helpen bij het onderzoeken van de gezondheidsverschillen, of die gemeenten goed zouden kunnen gebruiken om hun inwoners te begeleiden, ook met het IZA ongebruikt ‘in een kluis’ blijven liggen bij bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. Die mogen ze vanwege privacywetgeving niet delen.

Mierau: ‘Zorg er nou voor dat deze gezondheidsdata, mits anoniem, gebruikt kunnen worden voor onderzoek. Nu kunnen we er bijna niet bij, en dat vertraagt de overgang van de aandacht voor ziekte naar de aandacht voor gezondheid. Nu meten we vooral op ziekte in de ziekenhuizen en dus sturen we op ziekte.’

6. Ziekenhuizen gaan zich specialiseren

U kunt straks niet meer in elk ziekenhuis voor elke behandeling terecht. In het IZA spreken de zorgpartijen af dat de zogeheten volumenormen voor bepaalde aandoeningen omhoog gaan. Oftewel: gespecialiseerde ingrepen moeten ziekenhuizen minimaal 50 (of 100) keer per jaar doen. Doen ze er minder, dan verdwijnt die ingreep uit het ziekenhuis.

Het gaat in eerste instantie om specialistische oncologie-operaties en vaatchirurgische ingrepen. Logisch, vindt ziekenhuisbestuurder Van Harten. ‘Onze kennis neemt toe, de technologie neemt toe, personeel wordt schaarser, we krijgen steeds meer informatie over de kwaliteit van behandelingen. Dan is het onvermijdelijk dat je zorg gaat concentreren, zodat artsen zich verder kunnen specialiseren. Dat gebeurt overal in de westerse wereld.’

De genoemde aantallen van minimaal 50 of 100 behandelingen is daarbij ‘een greep in de lucht’, zegt Van Harten. ‘Maar nu geldt vaak een minimum van twintig. Het is wel duidelijk dat dat te weinig is.’

‘Het is een beweging waar we blij mee zijn’, zegt Veldman van de Patiëntenfederatie. ‘Bijvoorbeeld operaties bij blaaskanker zijn ontzettend complex, je kunt als chirurg allerlei andere dingen raken in het lichaam. Het is onverantwoord daarmee door te gaan als je te weinig van dit soort operaties per jaar doet.’ Daarbij is het wel belangrijk, zegt Veldman, dat patiënten dan niet ook voor alle controles naar een ziekenhuis 50 kilometer verderop moeten. ‘Voor een eenmalige ingreep is dat natuurlijk niet erg, maar de rest van de zorg moet gewoon dicht bij huis kunnen.’

Na de eerste ‘tranche’ aan concentratie-geschikte behandelingen, gaan de zorgpartijen aan een ‘Ronde Tafel’ bekijken welke aandoeningen nog meer in aanmerking komen voor concentratie, wat voor gevolgen dat heeft voor welk ziekenhuis, en welke ziekenhuizen dan geschikt zijn voor welke aandoeningen. ‘Een garantie voor een langdurig en tijdsintensief overlegtraject’, zegt hoogleraar Varkevisser. ‘Als je concentratie op grote schaal gaat uitrollen, heeft dat grote gevolgen voor de machtsverhoudingen in het zorgveld.’