Wat doet hitte met ons lichaam, en met het sterftecijfer?

Terrasbezoekers zoeken verkoeling in een bad op een terras op deze warme zomerdag. Beeld ANP

Wat opvalt, is dat het aantal sterfgevallen onder 80-plussers tijdens hittegolven het afgelopen decennium duidelijk is afgenomen. In de hete julimaand van 2006 registreerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog 262 overledenen per week per 100 duizend inwoners van 80 jaar en ouder, tijdens de hittegolf van 2018 waren dat er nog ‘slechts’ 193 per week. Dat is nog steeds iets meer dan onder normale weersomstandigheden, maar niets spectaculairs.

Organisaties als Het Rode Kruis en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseren bij hitte minimaal twee liter water per dag te drinken, luchtige katoenen of linnen kleding te dragen, de polsen onder de koude kraan te houden, overdag niet te sporten, de schaduw op te zoeken, het huis te voorzien van zonwering en een ventilator aan te schaffen. CBS-woordvoerder Tanja Traag: ‘Het opvolgen van deze raad zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het teruglopen van het sterftecijfer onder 80-plussers, maar feitelijk weten we niet of het echt daardoor komt.’

Zweten

Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, onderzoekt de effecten van temperatuurveranderingen op het lichaam. Hij zet bijvoorbeeld proefpersonen in een zogeheten klimaatkamer waarin het steeds warmer wordt. Zo meet hij wat er dan met het lichaam gebeurt.

Onder normale omstandigheden is de kern van ons lichaam 37 graden en de huid 32 graden, legt Daanen uit. ‘Wordt het warmer, dan verwijden de bloedvaten in de huid, zodat we de warmte kwijt kunnen. We gaan zweten. Zweet moet op de huid verdampen tot gas om ons koeling te geven. Stel dat je een liter zweet per uur verdampt dan levert dat proces 650 watt aan koeling op. Zweet dat van de huid afdruipt, biedt geen verkoeling. ’

Hitte verdragen is een kwestie van acclimatiseren, benadrukt Daanen: ‘De eerste hitte van het jaar komt het hardste aan. Elke volgende warme dag gaat het lichaam zich verder aanpassen. De zweetklieren gaan anders werken. Na een dag of twaalf kan het lichaam het vermogen tot zweet verdampen hebben verdubbeld.’

Contra-effectief

Er is geen direct verband aangetoond tussen hitte en de sterfte van kwetsbare mensen, stelt Daanen. Met kwetsbare mensen worden volgens de hoogleraar mensen bedoeld van wie we verwachten dat ze onder normale omstandigheden binnen drie maanden zullen overlijden. ‘Stel nou dat juist deze mensen tijdens een hittegolf zouden doodgaan. Dan zou je in de drie maanden na de hitte een daling van het sterftecijfer moeten zien. Die daling zien we niet. Het is dus niet de nekslag voor deze groep.’

Niettemin sterven er tijdens een hittegolf jaarlijks iets meer 80-plussers dan normaal. ‘Lastig is dat ouderen vaak contra-effectief gedrag vertonen. De aanbeveling tijdens een hittegolf is de woning in de relatief koele ochtenduren te luchten en daarna de ramen en gordijnen te sluiten. Maar ze houden die ramen potdicht omdat ze bang zijn ziek te worden door de tocht, waardoor het in huis onnodig warm wordt. Uit gewoonte dragen ze veel kleding. ’s Nachts kruipen ze onder een deken. Ons advies is: koel ’s ochtends het huis, trek dunne kleren aan en slaap onder een laken. Dan krijgt de hitte veel minder vat.’