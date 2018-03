Wat als medicatie die in Nederland op papier niet meer bestaat toch uitkomst biedt?

PXE is een zeldzame ziekte die verkalking veroorzaakt in de huid, de ogen en de bloedvaten. Patiënten worden vaak slechtziend of blind en door de vernauwde bloedvaten hebben ze een groot risico op beroertes en loopproblemen. Nederland telt zo'n vierhonderd patiënten. Een medicijn ontbrak, totdat Utrechtse artsen een bestaand geneesmiddel beproefden, etidronaat. Onderzoek bij 76 patiënten wijst uit dat de vaatverkalking ermee tot stilstand komt. De onderzoekers publiceren die bevindingen deze week in het Amerikaanse vakblad Journal of the American College of Cardiology. Het komt vaker voor dat een geneesmiddel tegen een bepaalde ziekte opeens ook effectief blijkt tegen een hele andere aandoening; de geneesmiddelengeschiedenis kent daarvan tientallen voorbeelden.