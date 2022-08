Was de oerknal het begin van alles, of zat er toch nog iets voor? (En waarom de term oerknal misleidend is)

Beeld Kate Isobel Scott

Auteurs kunnen zich er dagen blind op staren: de openingszin van een verhaal. De eerste gedachte, het eerste woord, of zelfs de eerste letter moet bij de lezer binnen komen met een knal. Zodat het verhaal je niet meer loslaat tot het zinderende slot.

En zoals elk verhaal kent ook de wetenschappelijke ontstaansgeschiedenis van de kosmos een begin. En dan niet zomaar eentje, maar hét begin. Het eerste. Dat van letterlijk alles. De oerknal, zoals hij in wetenschappelijke kringen heet, vond zo’n 13,8 miljard jaar geleden plaats en markeert het moment dat het gehele heelal werd geboren.

Maar: was die oerknal het begin van écht álles? Dat gaat er bij sommigen toch moeilijk in, blijkt al snel uit de Grote Vragen die Volkskrantlezers mailden naar de wetenschapsredactie. ‘Hoe is het mogelijk dat de wetenschap beweert dat de oerknal het begin van het ontstaan is’, verbaast lezer Jur Bezema zich bijvoorbeeld hardop. ‘Is er een overgangsmoment geweest van ‘er is niets’ naar ‘er is wél iets’?’, vat Lizette Beetsma het mooi samen.

En als de oerknal inderdaad het ultieme begin is, zelfs van de tijd, wat was daarvoor dan de aanleiding? ‘Wat is de eerste oorzaak van het ontstaan van de kosmos’, verwoordt Arman Urumthi dat vraagstuk wat poëtischer. Of, in de woorden van Pieter Hoogstraten: ‘Wat was de brandstof voor de oerknal?’

Het zijn vragen die raken aan de achterliggende kwestie die misschien wel het moeilijkst te begrijpen is van de hele oerknal: was er ooit ook echt niets? Kan de schijnbaar oneindige kosmos, tjokvol reusachtige sterrenstelsels, allesverslindende zwarte gaten en de gehele mensheid, geboren zijn uit helemaal niets?

En dus gaan we op pad met de vraag zoals Jannie Roodhof hem in haar mail kort en helder samenvatte: ‘Wat was er voor de oerknal?’

De winnende grote vragen Welke Grote Vraag wilt u graag beantwoord zien door wetenschappers? Ruim 500 lezers reageerden op die lezersoproep. Deze zomer gaat de wetenschapsredactie samen met wetenschappers op zoek naar inzichten over de volgende vragen. 16 juli: Bestaat God? 23 juli: Wat is tijd? 30 juli: Kunnen we veroudering afremmen? 6 augustus: Wat gaat er om in het hoofd van een baby? 13 augustus: Wat was er voor de oerknal? 20 augustus: Hoe loopt het af met de mensheid?

Knallend punt

Leg die vraag voor aan experts en al snel blijkt men eerst een aantal breed gedeelde misvattingen uit de weg te willen ruimen die het correcte begrip van onze kosmische geschiedenis in de weg staan. Misvattingen, overigens, die allemaal terug te voeren zijn op dat ene, o zo misleidende woord: oerknal.

‘Dat woord is verzonnen door astronoom Fred Hoyle’, zegt Vincent Icke, hoogleraar astrofysica aan de Universiteit Leiden. Hoyle, in 2001 overleden, bedacht het om de oerknaltheorie belachelijk te maken. Maar ‘big bang’ bekte in het Engels zodanig lekker dat het vervolgens bleef plakken. ‘Dom, want die term is zó ontzettend fout’, zegt Icke. Hij leidt volgens hem al decennialang tot problemen.

‘Het beeld dat mensen vaak hebben, is dit: een punt dat ergens in een lege ruimte hangt, dat vervolgens uit elkaar knalt en dan begint te groeien’, vat hoogleraar kosmologie Rien van de Weijgaert van de Rijksuniversiteit Groningen de populairste misvatting over de oerknal samen. ‘Maar dat klopt voor geen meter!’

Een explosie in het normale leven is iets dat ontploft en vervolgens ín iets expandeert. Laat je een rotje knallen, dan voel en hoor je de schokgolf die de oorspronkelijke omhulsels van het vuurwerk aan stukken bliezen. ‘Maar bij de oerknal is geen sprake van zo’n schokgolf in een medium. Dat medium, de ruimte die mensen zich buiten de oerknal voorstellen, bestaat helemaal niet. Alles zit ín dat punt. Dat punt bevat het hele heelal’, zegt hij. ‘Het is alles dat er is.’

En dan wekt de term ‘knal’ ook nog eens de indruk dat er sprake was van een heftige gebeurtenis. Maar ook dat is onjuist, stelt Icke. ‘In mijn theatercolleges zeg ik vaak: het was nooit zo stil als tijdens de oerknal. Het hele heelal was overal hetzelfde: zó glad, zó perfect, zó stil… er was eigenlijk geen klap aan.’

‘Het woord oerknal zit er ontzettend naast’, zegt ook theoretisch natuurkundige Jan Pieter van der Schaar, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. ‘De oerknal was een heel hete, heel dichte fase van het heelal. Maar er was geen knal’, zegt hij.

De oerknal vond ook niet plaats in één punt, zoals het clichébeeld doet vermoeden, maar overal tegelijk. Hij gebeurde gelijktijdig op elke plek die nu deel uitmaakt van het heelal. ‘De oerknal was alles en overal’, zegt Van der Schaar.

‘Dat is moeilijk voor ons voorstellingsvermogen’, geeft Icke meteen toe. Zoals alles rond de oerknal, eigenlijk. ‘Het menselijke verstand en onze zintuigen zijn niet toegerust om te doorgronden hoe het heelal in elkaar zit’, zegt hij. ‘Het is een groot wonder dat we überhaupt iets weten van de structuur van ruimte en tijd, of van het bestaan van elementaire deeltjes. Dat er zoiets zou kunnen bestaan als het begin van het heelal, dat is totáál waanzinnig. In het dagelijks leven bestaat werkelijk niets dat ons aan zo’n idee zou kunnen laten wennen.’

Sterker nog: zelfs met het gereedschap van de wis- en natuurkunde, plus de allerbeste wetenschappelijke waarnemingen van de kosmos, blijkt het nog moeilijk. Zoom in op de details en zelfs de experts blijken verschillende ideeën te hebben over dat ultieme begin.

Theorie van alles

Zo hanteert Van der Schaar bijvoorbeeld een andere definitie van het woord oerknal dan Icke en Van de Weijgaert. ‘Voor mij is de oerknal helemaal niet het begin van alles’, zegt hij. In plaats daarvan ziet hij ‘de hete oerknal’, zoals hij hem noemt, als het moment waarop het heelal – een fractie van een seconde ná het ontstaan – voor het eerst begint met uitdijen.

Vraag Van der Schaar wat er voor de oerknal was en zijn antwoord wijkt daarom per definitie af van dat van Icke en Van de Weijgaert. Volgens Van der Schaars oerknaldefinitie was er vóór de oerknal sowieso ‘iets’ en niet ‘niets’. Alleen weet niemand precies wat dat ‘iets’ dan zou moeten zijn, als u het nog kunt volgen.

Voor kennis van dat iets ontberen we namelijk simpelweg de natuurwetten. Het heelal was destijds op de allerkleinste schaal zodanig dicht samengepakt dat je een theorie nodig hebt die tegelijk zowel het gedrag van de werkelijkheid op heel, héél kleine schaal beschrijft als wat er gebeurt wanneer je te maken hebt met de heel, héél grote massa’s en dichtheden die aan het begin van het heelal heersten. En hoewel die twee theorieën afzonderlijk wel degelijk bestaan – de quantumfysica voor de kleine schaal en de algemene relativiteitstheorie voor zware, dichte dingen – blijken beide vooralsnog niet te vangen in een enkele wiskundige beschrijving.

Daarom weten we zelfs niet eens echt zeker of de eerste fractie van een seconde in de geschiedenis van het heelal wel echt het eerste kosmische moment was, zegt Van der Schaar. ‘Misschien is er wel nooit een begin van de tijd geweest.’

Toch is dat wat de meeste wetenschappers aannemen. ‘Als ik aan de oerknal denk, denk ik aan het moment t = 0’, zegt Van de Weijgaert. ‘Of nauwkeuriger: de periode voorafgaand aan de eerste 10-43 seconde van het heelal’, zegt hij, doelend op de zogeheten Plancktijd, een duizelingwekkend korte tijdspanne die in de natuurkundeboeken staat als vermoedelijk kleinst mogelijke tijdsduur.

De traditionele kosmische geschiedenis, volgens het script van sterrenkundigen zoals Icke en Van de Weijgaert, begint daarom met de oerknal, die plaatsvindt op t = 0. Maar totdat er minimaal één Plancktijd is verstreken, kun je over dat jonge heelal nog weinig zeggen. Het leeft nog te kort en is daardoor volkomen ongrijpbaar.

Flarden van ideeën zijn er wel. Mogelijk hadden, zoals de quantumtheorie het omschrijft, ruimte en tijd destijds een schuimachtige structuur. In die structuur moet vervolgens iets gebeurd zijn – een kleine verstoring, een quantumfluctuatie, zoals fysici het noemen – dat de status quo doorbrak en het heelal liet uitdijen. ‘Maar dat is eigenlijk giswerk’, zegt Van de Weijgaert.

Wat was de oorzaak van de oerknal? Een plotselinge fluctuatie in het niets, dus. Misschien. ‘Je moet me wat dat vraagstuk betreft echt nergens op vastpinnen’, zegt Van de Weijgaert lachend.

Kosmische inflatie

Over wat er ná dat eerste begin gebeurde, bestaan al wat meer vastomlijnde ideeën. Zo menen veel theoretici dat toen een korte maar bijzondere periode van de kosmische geschiedenis begon. ‘Ergens toen vinden we het startpunt van kosmische inflatie’, zegt Van der Schaar. Tijdens die inflatie zou het heelal versneld zijn uitgedijd en daardoor véél rapper gegroeid zijn dan nu, waarna die versnelling even plots als zij begon weer stopte en het heelal doorgroeide op zijn huidige, niet-versnellende tempo.

In totaal, zo menen theoretici zoals Van der Schaar, moet die inflatieperiode opnieuw slechts een fractie van een fractie van een seconde hebben geduurd: ongeveer 10-32 seconden in totaal. Een periode die weliswaar 10 miljoen keer langer duurt dan de Plancktijd, maar die praktisch gezien nog altijd te kort is om te passen binnen ons menselijk voorstellingsvermogen.

‘Inflatie verklaart waarom het heelal überhaupt uitdijt’, zegt Van der Schaar. En die groeispurt heeft wél een oorzaak: het universum leent zijn energie uit de van nature aanwezige energie in het vacuüm, zegt hij. ‘Onze modellen laten zien: als het universum inderdaad vacuümenergie heeft, gaat het onherroepelijk versneld uitdijen.’

Maar laat je niet in de luren leggen, waarschuwt Icke. ‘Die theorie rust op formules die volkomen uit de duim zijn gezogen’, zegt hij. Inflatie is, stelt Icke, ‘onnozel wiskundig knip- en plakwerk’ dat zorgt dat het versneld uitdijen op het juiste moment begint en op het juiste moment weer stopt. ‘Maar waaróm? Daar is geen bekende natuurkundige reden voor’, zegt hij. ‘Men verzint een handigheidje: en ja hoor, hop, kijk: het stópt na 10-32 seconde’, zegt hij. ‘Maar zo werkt de wetenschap niet. Je kunt niet zomaar iets verzinnen. Ik heb weinig respect voor dat verhaal.’

Kosmische achtergrondstraling

Toch: zoom iets verder uit, kijk voorbij de grenzen van die eerste fractie van een seconde en iedereen blijkt het plots gewoon weer eens. Niet zo gek, vindt Van de Weijgaert. ‘Want dát er iets als een oerknal heeft plaatsgevonden, staat wel vast.’

De eerste die dat idee opperde, was de Belgische astronoom en priester Georges Lemaître. ‘Hij had het dan over het oeratoom’, zegt Van de Weijgaert. ‘Maar daar werd vooral vanuit het Engelse wetenschappelijke establishment erg kritisch naar gekeken.’

Wat volgde, was een periode tot ruim in de jaren zestig van de vorige eeuw waarin de zogeheten steady-statetheorie, die stelt dat het heelal er altijd al was en tot in de eeuwigheid zou blijven uitdijen, erg populair bleek. Het was de favoriete theorie van onder meer Fred Hoyle, die met zijn term ‘big bang’ het concurrerende idee belachelijk probeerde te maken.

‘In die populariteit kwam pas in 1965 echt verandering’, zegt Van de Weijgaert. Toen namen twee radio-astronomen, de Amerikanen Robert Wilson en Arno Penzias, voor het eerst de zogeheten kosmische achtergrondstraling waar, licht afkomstig van zo’n 380 duizend jaar na de veronderstelde oerknal. Het eerste licht in het heelal, zo stelde men: in de periode daarvoor was alles namelijk zodanig dicht samengepakt dat zelfs lichtdeeltjes, fotonen, er niet doorheen konden komen.

‘De natuurkundige George Gamov had die straling eerder al voorspeld, maar hij kreeg toen weinig bijval’, zegt Icke. Na de waarneming kantelde dat volkomen. Tegenwoordig beschouwt men de kosmische achtergrondstraling als het belangrijkste bewijsstuk voor het plaatsvinden van de oerknal.

‘Het beste bewijs volgde met de ruimtesatelliet Cobe’, zegt Van de Weijgaert. De waarnemingen met die satelliet lieten zien dat de achtergrondstraling moest zijn uitgezonden bij een temperatuur van een grove miljoen graden Celsius en dichtheden die je alleen in het heelal zou kunnen treffen wanneer dat heel stevig is samengepakt. ‘Vanaf toen was de conclusie onontkoombaar dat er ooit zo’n heel hete en dichte fase moet zijn geweest’, zegt Van de Weijgaert.

Rest nog slechts de vraag waarmee weliswaar niet alles, maar toch in elk geval dit verhaal begon: wat was er vóór de oerknal? ‘Dat is een misleidende vraag’, zegt Icke. En dat zit hem in het woordje ‘was’.

‘‘Was’ is de verleden tijd van ‘zijn’, en zo is het niet’, zegt hij, spelend met taal en tijd. ‘Op het moment van de oerknal bestaat immers nog geen verleden tijd. Ik zeg daarom altijd: het is net zoiets als vragen wat er ten noorden is van de Noordpool.’

Of nou ja, dubt Van de Weijgaert: dat is alleen het geval wanneer je de meest gangbare theorieën volgt. ‘Dat we denken dat ruimte en tijd in de oerknal ontstonden, betekent niet dat je niet kunt speculeren’, zegt hij. ‘Want bewezen hebben we die aanname nog niet.’

Zo zijn er wetenschappers die denken dat het universum cyclisch is: een kosmisch toneelstuk met een eeuwige opeenvolging van akten, zonder begin en zonder eind. ‘Dan was er vóór ons heelal misschien wel nog een heelal’, zegt hij. ‘Roger Penrose is daar bijvoorbeeld van overtuigd. Hij denkt zelfs dat je het bewijs voor het bestaan van zo’n eerder heelal zou kunnen vinden wanneer je een bepaald ringvormig patroon in de kosmische achtergrondstraling ontdekt. En hoewel ik dat niet per se het meest waarschijnlijke scenario acht, won Penrose twee jaar terug nog een Nobelprijs. Dus wie ben ik om dat bij voorbaat volledig uit te sluiten’, lacht Van de Weijgaert.

Wat was, als u ons de werkwoordsvorm vergeeft, er voor de oerknal? Waarschijnlijk niets. Maar misschien juist de eeuwigheid.