Warme zeestroming hapert en dat heeft effect op ons klimaat

Helder signaal

Ook onderzoekers van het Potsdam Instituut voor Klimaatstudies in Duitsland zien een afzwakking, maar dan sinds ongeveer 1950. Sinds die tijd is de Golf van Mexico warmer geworden en de subpolaire werveling, een zeestroming onder IJsland, koeler. Precies hetzelfde gebeurt in klimaatmodellen als die door meer broeikasgassen warmer worden. In zulke modellen is smeltwater van bijvoorbeeld Groenland niet meegenomen maar zorgt meer neerslag ook al voor een verdunning van het zoute water, dat daardoor minder gemakkelijk wegzinkt.



Stephan Rahmstorf, een van de auteurs van de Potsdam-studie en een bekend klimaatwaarschuwer, zegt dat het verband tussen de menselijke klimaatopwarming en de veranderende oceaanstroming een helder signaal is. 'Vooral omdat we niet weten of het een geleidelijk proces is of dat er omslagpunten zijn, die de stroming opeens kunnen verleggen.'



Belangrijke inzichten, zegt oceaanexpert Dewi le Bars van het KNMI in de Bilt. 'Klimaatmodellen voorspellen deze afname al tientallen jaren, maar de bewijsvoering is vooral bij Ramstorf is heel solide.' De Amerikaanse studie is minder hard, zegt Le Bars, omdat de studie de sedimentneerslag op twee boorlocaties in de hele oceaan gebruikt als indicator voor de circulatie.



Volgens Le Bars is het buitengewoon lastig om de impact van de veranderende golfstroom vast te stellen. 'Minder aanvoer van warmte betekent niet zomaar een afkoeling, want windpatronen en neerslag veranderen ook. Eigenlijk weten we niet goed wat dit voor West-Europa betekent.' Bovendien is het goed te bedenken, zegt hij, dat een afname van 15 procent een gemiddelde is, terwijl de stroming van jaar tot jaar veel sterker kan variëren.